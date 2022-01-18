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Вторгнення Росії в Україну нереалістичне: Ердоган зробив заяву

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Анкара, Вівторок 18 січня 2022 13:53
Вторгнення Росії в Україну нереалістичне: Ердоган зробив заяву Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що нове вторгнення Росії в Україну нереалістичне. За його словами, Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

За його словами, Росії для цього слід оцінити ситуацію в світі.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну... Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав Ердоган.

Ердоган також наголосив на необхідності обговорення цього питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Канада направила в Україну загін спецпризначення через російську ескалацію.

У той же момент Британія не розглядає відправку військ в Україну в разі вторгнення РФ.

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