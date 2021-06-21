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Україна зараз за один крок до укладення угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, - Кулеба

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Понеділок 21 червня 2021 13:59
Україна зараз за один крок до укладення угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україні та Туреччині залишився "один крок" до укладення угоди про вільну торгівлю. Однак саме цей крок зробити найважче.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України, перебуваючи в турецькій Анталії, пише "Укрінформ".

За його словами, досягнути згоди вдасться лише шляхом компромісу.

"Ми за один крок від укладання Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити по торгових позиціях, що дуже чутливо для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди лише шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладання Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі зроблені поступки.

"Наша делегація готова прибути в Анкару для здійснення подальшого поступу в напрямку фіналізації угоди. Тому що ми абсолютно налаштовані на укладання цієї угоди на політичному рівні. Ми повинні дотримуватися балансу інтересів. Для досягнення цього експерти з обох країн повинні сісти та досягти згоди. Політична воля є з боку обох країн, на рівні наших президентів", - додав Кулеба.

Нагадаємо, під час зустрічі в квітні президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайіп Ердоган домовилися прискорити завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю.

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