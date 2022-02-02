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Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують

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Київ, Середа 02 лютого 2022 13:34
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі. Документ підпишуть завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання уряду.

За його словами, цю угоду підпишуть "завтра в присутності президентів України та Туреччини".

Уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною:

  • рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,
  • співробітництво у сфері молодіжної політики,
  • зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,
  • угода про ЗВТ.

"Таким чином, всі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, підписання угоди про ЗВТ відбудеться під час візиту турецького лідера Реджеп Таїпа Ердогана до Києва.

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Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
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