Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі. Документ підпишуть завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання уряду.
За його словами, цю угоду підпишуть "завтра в присутності президентів України та Туреччини".
Уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною:
- рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,
- співробітництво у сфері молодіжної політики,
- зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,
- угода про ЗВТ.
"Таким чином, всі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати", - зазначив Шмигаль.