В угоду россиянам? Трамп не стал брать Келлога на саммит с Путиным в Анкоридже
Специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога не пригласили на саммит на Аляске. Причина в позиции россиян - Кремль выдвинул Вашингтону требование исключить участие Келлога во встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание отмечает, что причиной отсутствия Келлога стала позиция российской стороны. Кремль считает спецпредставителя слишком проукраинским, а его присутствие могло бы быть "контрпродуктивным", сказал источник в Белом доме.
Другие два собеседника в администрации США заверили, что отсутствие Келлога, мол, не может считаться серьезной проблемой. Спецпредставитель, по их словам, передал всю информацию, которую ему предоставляла Украина, президенту Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио.
Еще один чиновник добавил, что Рубио также далеко не пророссийский и не воспринимается Кремлем, как человек, который снисходительно относится к Москве. Особенно с учетом его заявлений, когда тогда еще просто конгрессмен Рубио называл Путина военным преступником.
Однако отсутствие Келлога вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Европы. Один из европейских чиновников сказал, что Келлог имеет глубокое знание того, что действительно будет приемлемо для Украины с точки зрения условий мирного соглашения.
"Он надеялся быть там, и он должен был бы быть там", - добавил чиновник.
Впрочем, в администрации Трампа заверили, что Келлог обязательно будет включен в состав делегации на любой другой будущей встрече - в том числе на трехсторонней встрече США, России и Украины.
Отметим, что зато в составе делегации, который накануне встречи обнародовал Белый дом, есть другой спецпредставитель Трампа, Стив Уиткофф, который настроен максимально пророссийски. Уиткофф постоянно летал с визитами в Кремль и имеет хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.
Встреча Трампа и Путина: что известно
Начало встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске запланировано на 22:00 15 августа по киевскому времени. Как предполагается, встреча продлится шесть или семь часов.
Известно, что Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж. Сам саммит будет проходить в закрытом формате, а уже после этого будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.