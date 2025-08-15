В угоду россиянам? Трамп не стал брать Келлога на саммит с Путиным в Анкоридже

Специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога не пригласили на саммит на Аляске. Причина в позиции россиян - Кремль выдвинул Вашингтону требование исключить участие Келлога во встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отмечает, что причиной отсутствия Келлога стала позиция российской стороны. Кремль считает спецпредставителя слишком проукраинским, а его присутствие могло бы быть "контрпродуктивным", сказал источник в Белом доме.

Другие два собеседника в администрации США заверили, что отсутствие Келлога, мол, не может считаться серьезной проблемой. Спецпредставитель, по их словам, передал всю информацию, которую ему предоставляла Украина, президенту Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио.

Еще один чиновник добавил, что Рубио также далеко не пророссийский и не воспринимается Кремлем, как человек, который снисходительно относится к Москве. Особенно с учетом его заявлений, когда тогда еще просто конгрессмен Рубио называл Путина военным преступником.

Однако отсутствие Келлога вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Европы. Один из европейских чиновников сказал, что Келлог имеет глубокое знание того, что действительно будет приемлемо для Украины с точки зрения условий мирного соглашения.

"Он надеялся быть там, и он должен был бы быть там", - добавил чиновник.