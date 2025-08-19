ua en ru
Добавьте этот секретный ингредиент к котлетам или фрикаделькам и они станут шедевром

Вторник 19 августа 2025 14:03
Добавьте этот секретный ингредиент к котлетам или фрикаделькам и они станут шедевром Фото: Что надо добавить к фрикаделькам или котлетам для непревзойденного вкуса (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Иногда один ингредиент может полностью изменить вкус котлет или фрикаделек. Вы, наверное, уже читали о пищевой соде, газировке или бульоне. Но это не он.

Что надо добавить в мясной фарш, чтобы получить потом вкусное блюдо, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Что нужно знать о секретном ингредиенте в фарше

Мясной фарш, приготовленный таким образом, будет невероятно сочным, нежным и буквально таять во рту. Один популярный ингредиент прекрасно подчеркивает вкус мяса и положительно влияет на его текстуру. Эти котлеты - шедевр.

Секрет в сливочном масле - продукте, который придает мясному фаршу совершенно новое измерение вкуса. Добавление одной столовой ложки размягченного сливочного масла к мясной смеси - это простой трюк, который превратит ваш фарш во взрыв вкуса.

Сливочное масло делает котлеты чрезвычайно сочными, мягкими и нежными. Его кремовая консистенция идеально сочетается с фаршем из свинины, луком и специями, придавая блюду неповторимый вкус и аромат. Важно, чтобы масло было мягким, поэтому стоит заранее достать его из холодильника.

Что еще нужно знать об идеальных котлетах

Конечно, качество и свежесть мяса также важны. Стоит сочетать разные виды, такие как свинина и говядина. Использование свежих, ароматных специй также является хорошей идеей. Мясные шарики, приготовленные из нежирного мяса и обжаренные в небольшом количестве жира, имеют умеренно низкую калорийность.

В сочетании с картофелем и большой порцией овощей они являются сытным и питательным блюдом.

