Додайте цей секретний інгредієнт до котлет чи фрікадельок і вони стануть шедевром

Іноді один інгредієнт може повністю змінити смак котлет чи фрикадельок. Ви, мабуть, вже читали про харчову соду, газовану воду або бульйон. Але це не він.

Що треба додати до м'ясного фаршу, щоб отримати потім смачну страву, пояснює РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що треба знати про секретний інгредієнт у фарші

М’ясний фарш, приготований таким чином, буде неймовірно соковитим, ніжним і буквально танутиме у роті. Один популярний інгредієнт чудово підкреслює смак м’яса та позитивно впливає на його текстуру. Ці котлети - шедевр.

Секрет у вершковому маслі - продукті, який надає м’ясному фаршу зовсім нового виміру смаку. Додавання однієї столової ложки розм’якшеного вершкового масла до м’ясної суміші - це простий трюк, який перетворить ваш фарш на вибух смаку.

Вершкове масло робить котлети надзвичайно соковитими, м’якими та ніжними. Його кремова консистенція ідеально поєднується з фаршем зі свинини, цибулею та спеціями, надаючи страві неповторного смаку та аромату. Важливо, щоб масло було м’яким, тому варто заздалегідь дістати його з холодильника.

Що ще треба знати про ідеальні котлети

Звичайно, якість та свіжість м’яса також важливі. Варто поєднувати різні види, такі як свинина та яловичина. Використання свіжих, ароматних спецій також є гарною ідеєю. М’ясні кульки, приготовані з нежирного м’яса та обсмажені в невеликій кількості жиру, мають помірно низьку калорійність.

У поєднанні з картоплею та великою порцією овочів вони є ситною та поживною стравою.