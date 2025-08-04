Как перейти с контракта на бюджет в колледже: полный перечень льгот и сроки
В 2025 году поступающие в колледжи, которые зачислены на контракт, имеют шанс получить бюджетное место. Это возможно при наличии вакантных мест государственного или регионального заказа, если абитуриент соответствует определенным критериям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Кто может претендовать на бюджет
Перевод с контракта на бюджет происходит в два этапа:
- Сначала - льготные категории (при наличии соответствующих подтверждающих документов).
- Затем - остальные контрактники, в соответствии с рейтингом.
Перевод возможен только при отсутствии лиц предыдущей категории или их письменного отказа. Также важно: абитуриент сначала должен быть зачислен на контракт, а потом уже может быть переведен.
Когда происходит перевод:
- для поступающих на базе 9 классов (базовое среднее образование) - до 8 августа;
- для поступающих после 11 классов (полное среднее образование) - до 26 августа.
Кто подлежит обязательному переводу
Перечень категорий, которые должны быть переведены обязательно, предусмотрен пунктом 2 раздела VIII Порядка приема. К ним относятся:
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- чернобыльцы, которые имеют право на поступление по результатам собеседования;
- лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение;
- пострадавшие участники Революции Достоинства и участники боевых действий (кроме срочников);
- лица, находившиеся в плену из-за вооруженной агрессии РФ;
- дети-сироты, дети без родительской опеки;
- поступающие с временно оккупированных территорий (которые переселились после 1 января 2025 года);
- дети погибших военных, правоохранителей, участников боевых действий, пленных и др;
- шахтеры со стажем от 3 лет или дети шахтеров;
- иностранцы и зарубежные украинцы в пределах квоты.
Кто еще может быть переведен
Также предусмотрена возможность перевода по конкурсному решению, если поступающий:
- получил положительную оценку на собеседовании или творческом конкурсе;
- зарегистрирован в населенном пункте, где были боевые действия (по состоянию на 1 июля года поступления);
- является внутренне перемещенным лицом;
- является ребенком из многодетной семьи (пятеро и более детей);
- подал документы, подтверждающие право на специальные условия уже после завершения приема заявлений.
Что будет, если мест не хватит
Если бюджетных мест для обязательного перевода не хватает, заведение должно:
- использовать вакантные места по другим специальностям этой отрасли;
- при их отсутствии - места из других отраслей знаний или другой формы обучения;
- обратиться к государственному заказчику с запросом о выделении дополнительных мест (за счет возвращенных из других ЗВО).
Решение о таком переводе принимает конкурсная комиссия государственного или регионального заказчика.
Что следует знать абитуриентам
- чтобы претендовать на бюджет, абитуриент должен быть зачислен на контракт;
- все документы, подтверждающие льготу, нужно предоставить вовремя;
- чем выше балл - тем больше шансов быть переведенным в пределах своей категории;
- стоит следить за обновлениями в приемной комиссии своего колледжа.
Ранее мы подробно рассказывали, как происходит поступление в колледжи в этом году и кому могут отказать в приеме заявления.
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