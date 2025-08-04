Как перейти с контракта на бюджет в колледже: полный перечень льгот и сроки

В 2025 году поступающие в колледжи, которые зачислены на контракт, имеют шанс получить бюджетное место. Это возможно при наличии вакантных мест государственного или регионального заказа, если абитуриент соответствует определенным критериям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Кто может претендовать на бюджет

Перевод с контракта на бюджет происходит в два этапа:

Сначала - льготные категории (при наличии соответствующих подтверждающих документов).

Затем - остальные контрактники, в соответствии с рейтингом.

Перевод возможен только при отсутствии лиц предыдущей категории или их письменного отказа. Также важно: абитуриент сначала должен быть зачислен на контракт, а потом уже может быть переведен.

Когда происходит перевод:

для поступающих на базе 9 классов (базовое среднее образование) - до 8 августа;

для поступающих после 11 классов (полное среднее образование) - до 26 августа.

Кто подлежит обязательному переводу

Перечень категорий, которые должны быть переведены обязательно, предусмотрен пунктом 2 раздела VIII Порядка приема. К ним относятся:

лица с инвалидностью вследствие войны;

чернобыльцы, которые имеют право на поступление по результатам собеседования;

лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение;

пострадавшие участники Революции Достоинства и участники боевых действий (кроме срочников);

лица, находившиеся в плену из-за вооруженной агрессии РФ;

дети-сироты, дети без родительской опеки;

поступающие с временно оккупированных территорий (которые переселились после 1 января 2025 года);

дети погибших военных, правоохранителей, участников боевых действий, пленных и др;

шахтеры со стажем от 3 лет или дети шахтеров;

иностранцы и зарубежные украинцы в пределах квоты.

Кто еще может быть переведен

Также предусмотрена возможность перевода по конкурсному решению, если поступающий:

получил положительную оценку на собеседовании или творческом конкурсе;

зарегистрирован в населенном пункте, где были боевые действия (по состоянию на 1 июля года поступления);

является внутренне перемещенным лицом;

является ребенком из многодетной семьи (пятеро и более детей);

подал документы, подтверждающие право на специальные условия уже после завершения приема заявлений.

Что будет, если мест не хватит

Если бюджетных мест для обязательного перевода не хватает, заведение должно:

использовать вакантные места по другим специальностям этой отрасли;

при их отсутствии - места из других отраслей знаний или другой формы обучения;

обратиться к государственному заказчику с запросом о выделении дополнительных мест (за счет возвращенных из других ЗВО).

Решение о таком переводе принимает конкурсная комиссия государственного или регионального заказчика.

Что следует знать абитуриентам