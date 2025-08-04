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Как перейти с контракта на бюджет в колледже: полный перечень льгот и сроки

Понедельник 04 августа 2025 08:00
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Как перейти с контракта на бюджет в колледже: полный перечень льгот и сроки Кто и как может перейти с контракта на бюджет в колледже (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году поступающие в колледжи, которые зачислены на контракт, имеют шанс получить бюджетное место. Это возможно при наличии вакантных мест государственного или регионального заказа, если абитуриент соответствует определенным критериям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Кто может претендовать на бюджет

Перевод с контракта на бюджет происходит в два этапа:

  • Сначала - льготные категории (при наличии соответствующих подтверждающих документов).
  • Затем - остальные контрактники, в соответствии с рейтингом.

Перевод возможен только при отсутствии лиц предыдущей категории или их письменного отказа. Также важно: абитуриент сначала должен быть зачислен на контракт, а потом уже может быть переведен.

Когда происходит перевод:

  • для поступающих на базе 9 классов (базовое среднее образование) - до 8 августа;
  • для поступающих после 11 классов (полное среднее образование) - до 26 августа.

Кто подлежит обязательному переводу

Перечень категорий, которые должны быть переведены обязательно, предусмотрен пунктом 2 раздела VIII Порядка приема. К ним относятся:

  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • чернобыльцы, которые имеют право на поступление по результатам собеседования;
  • лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства и участники боевых действий (кроме срочников);
  • лица, находившиеся в плену из-за вооруженной агрессии РФ;
  • дети-сироты, дети без родительской опеки;
  • поступающие с временно оккупированных территорий (которые переселились после 1 января 2025 года);
  • дети погибших военных, правоохранителей, участников боевых действий, пленных и др;
  • шахтеры со стажем от 3 лет или дети шахтеров;
  • иностранцы и зарубежные украинцы в пределах квоты.

Кто еще может быть переведен

Также предусмотрена возможность перевода по конкурсному решению, если поступающий:

  • получил положительную оценку на собеседовании или творческом конкурсе;
  • зарегистрирован в населенном пункте, где были боевые действия (по состоянию на 1 июля года поступления);
  • является внутренне перемещенным лицом;
  • является ребенком из многодетной семьи (пятеро и более детей);
  • подал документы, подтверждающие право на специальные условия уже после завершения приема заявлений.

Что будет, если мест не хватит

Если бюджетных мест для обязательного перевода не хватает, заведение должно:

  • использовать вакантные места по другим специальностям этой отрасли;
  • при их отсутствии - места из других отраслей знаний или другой формы обучения;
  • обратиться к государственному заказчику с запросом о выделении дополнительных мест (за счет возвращенных из других ЗВО).

Решение о таком переводе принимает конкурсная комиссия государственного или регионального заказчика.

Что следует знать абитуриентам

  • чтобы претендовать на бюджет, абитуриент должен быть зачислен на контракт;
  • все документы, подтверждающие льготу, нужно предоставить вовремя;
  • чем выше балл - тем больше шансов быть переведенным в пределах своей категории;
  • стоит следить за обновлениями в приемной комиссии своего колледжа.

Ранее мы подробно рассказывали, как происходит поступление в колледжи в этом году и кому могут отказать в приеме заявления.

Читайте также о квотах на поступление-2025 - кто имеет приоритетное право на бюджет.

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