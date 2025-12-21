За сутки отражено 200 атак: в Генштабе сообщили о ситуации на фронте

Отметим, что за минувшие сутки, по состоянию на утро 21 декабря, враг потерял на фронте 1130 единиц живой силы. Также наши защитники уничтожили более 100 дронов и много техники россиян.

Отметим, что Купянск и Покровск остаются до сих пор под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропаганды РФ, что якобы эти города уже оккупировали ВС России. В Покровске идут тяжелые бои, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

Купянск завершают зачищать от остатков окруженной российской группировки. Несмотря на это, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз публично солгал о якобы "освобождении" Купянска и "окружении" там украинских солдат.