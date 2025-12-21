За добу відбито 200 атак: в Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

Зазначимо, що за минулу добу, станом на ранок 21 грудня, ворог втратив на фронті 1130 одиниць живої сили. Також наші захисники знищили понад 100 дронів та багато техніки росіян.

Зазначимо, що Куп'янськ та Покровськ лишаються досі під контролем Сил оборони попри фейкові заяви пропаганди РФ, що нібито ці міста вже окупували ВС Росії. В Покровську йдуть важкі бої, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

Куп'янськ завершують зачищати від залишків оточеного російського угруповання. Попри це, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вчергове прилюдно збрехав про нібито "звільнення" Куп'янська та "оточення" там українських солдатів.