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РФ атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

Среда 08 января 2025 23:35
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РФ атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины из-за "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" тревога была объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и карту тревог.

Проникновение ударных БПЛА противника в воздушное пространство Украины фиксировалось как с южного, так и с северного направлений в среду вечером. Они маневрировали и двигались в сторону разных городов в разных областях.

Около одиннадцати часов вечера в Воздушных силах предупредили жителей Харькова, Днепра, Полтавы и Кременчуга об угрозе "Шахедов", которые направлялись в сторону этих городов.

По данным военных по состоянию на 23:25, вражеские беспилотники были замечены над пятью областями, а именно:

  • в Черниговской,
  • в центре Харьковской,
  • на севере Днепропетровской,
  • на востоке и на юго-западе Полтавской,
  • и на западе Черкасской областей.

Жителей областей, где фиксировалось движение беспилотников врага, просят находиться в безопасных местах, помнить о правиле "двух стен" и соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в сети данные о работе противовоздушной обороны.

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

РФ атакует Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Атака "Шахедов"

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты при воздушной атаке запустили в сторону Украины 64 беспилотника типа "Шахед и БПЛА-имитаторы. Противовоздушной обороне ВСУ удалось сбить 41 вражеский дрон, а еще 22 беспилотника-имитатора были локационно потеряны, 3 из них полетели в направлении РФ, 1 - в Беларусь.

Позже мониторинговая группа проинформировала, что в ночь на 8 января в воздушное пространство Беларуси в общей сложности залетели 17 "Шахедов".

Добавим, в Воздушных силах ВСУ показали видео, как минувшей ночью военные сбивали БПЛА врага на востоке страны.

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