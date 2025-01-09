ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Устойчивые к РЭБ. Россияне активно применяют на фронте дроны нового типа, - ISW

Четверг 09 января 2025 03:01
UA EN RU
Устойчивые к РЭБ. Россияне активно применяют на фронте дроны нового типа, - ISW Фото: россияне обстреливают ВСУ беспилотниками нового типа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные все чаще используют для атак на позиции ВСУ беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям. Это делает их устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Представитель одной из украинских бригад 8 января сообщил, что армия РФ еще не использует оптоволоконные БпЛА систематически.

По его словам, такие дроны медленнее и менее маневренные, чем беспилотники с возможностью наблюдения с высоты полета, что делает их более уязвимыми для сбития из стрелкового оружия.

Один из российских военных блогеров заявил, что войска РФ первыми успешно разработали и интегрировали оптоволоконные дроны в боевые операции в Украине.

В то же время, он предупредил, что ВСУ также вскоре разработают подобные инновации. Ппоэтому войскам РФ придется разработать новые средства для сбития украинских оптоволоконных дронов.

Развитие украинской армии дронов

На сегодняшний день ВСУ полностью обеспечиваются дронами отечественного производства. В течение 2024 года это направление достигло беспрецедентных масштабов.

Украинские военные устанавливают на БпЛА по несколько дробовиков, чтобы сбивать российские дроны еще до того, как они достигнут цели.

В целом Украина уже производит 96% беспилотников для собственных нужд фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
NEWS
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция