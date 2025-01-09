ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Четверг 09 января 2025 02:32
UA EN RU
Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На фронте фиксируется продвижение войск РФ в Курской области, в районе Торецка и под Курахово. Российские оккупанты, вероятно, перебрасывают силы с Кураховского направления в район Мирнограда на Покровском направлении.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 9 января отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, показывают, что россияне продвинулись к западной части Николаевки (к северо-западу от Суджи) и незначительно продвинулись к Махновке (к юго-востоку от Суджи).

Силы специальных операций (ССО) ВСУ 8 января сообщили, что украинские защитники отбили российский механизированный штурм размером во взвод в неустановленном районе Курской области.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Малой Локни, Николаевки, Старой Сорочины, Орловки, Николаево-Дарьино, возле Русского Поречья, Черкасского Поречья, Бондаревки и Махновки.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска захватили Косицу (к северо-востоку от Суджи), и проводят зачистку в Погребках (к северо-западу от Суджи).

Однако в ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали под Погребками.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали ограниченные атаки на севере Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого 7 и 8 января, но не продвинулись.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ 8 января продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали возле Голубовки, Тополи (вдоль международной границы) и Петропавловки 7 и 8 января.

Российский блогер заявил, что операторы беспилотников войск РФ могут перекрыть украинские наземные линии связи вблизи Двуречной. "Военкор" также утверждал, что российские авиаудары уничтожили переправу возле Купянска.

Российские оккупанты 8 января продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что механизированные подразделения РФ захватили две лесистые территории и зачистили позиции ВСУ между Загрызово и Лозовой, и продвинулись на запад от Макеевки. Один российский блогер рассказывал, что войска РФ находятся в 5 км от Боровой, но в ISW оценивают, что по состоянию на 8 января россияне продвинулись примерно на 12 км от Боровой.

На видео с геолокацией, опубликованном 7 января, видно, как одна бронемашина ВСУ продвигается к Колесниковке (к северо-востоку от Боровой), а затем отступает из нее, не встречая врага, что указывает на то, что войска РФ могут не удерживать позиции во всем населенном пункте, говорится в отчете.

Войска РФ наступали возле Загрызово, Надежды, Копанки, Новоегоровки, Первомайского, Новосергиевки, Чернещины и Макеевки 7 и 8 января.

Российские захватчики 8 января продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали 7 и 8 января, что путинские войска продвинулись к селу Колодязи и селу Мирному вдоль западного берега реки Жеребец. Сейчас в ISW оценивают, что россияне находятся примерно в 3,5 км от Колодязя, и не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наземные атаки к северо-востоку от Лимана в районе Ивановки, Колодязи, Тернов и Заречного 7 и 8 января.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 7 и 8 января продолжали наступательные операции в районе Белогоровки (северо-восточнее Северска), но не продвинулись.

8 января российский блогер заявил, что путинские войска постепенно продвигаются на юг от Верхнекаменского (к востоку от Северска), но в ISW не нашли подтверждения.

Командир подразделения ВСУ, действовавшего на Северском направлении, сообщил 8 января, что враг наносит удары по Северску и прилегающим районам управляемыми планирующими бомбами, иногда нанося удары по одной улице тремя-четырьмя КАБами одновременно.

Также командир подразделения ВСУ заявил, что оккупанты ведут штурм немногочисленной пехотой в мороз и непогоду на рассвете и в сумерках. Командующий добавил, что россияне используют мотоциклы, багги, бронетехнику и танки для транспортировки пехоты на передовые позиции.

Войска РФ 8 января продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали под самим Часовым Яром, вблизи Васюковки и Бондарного, возле Ступочек и Белой Горы 7 и 8 января.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Войска РФ продолжали продвигаться в северной и северо-западной частях Торецка.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере Торецка, проводят зачистку в районе Дачного и атакуют в направлении Делиевки вдоль железнодорожной линии. Однако в ISW не нашли подтверждения.

7 и 8 января российские оккупанты продолжали наступать в самом Торецке и в районе Делиевки.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ недавно перекрыли автомагистраль Т-0504 Покровск - Константиновка к северо-востоку от Покровска возле Малиновки. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Другие российские блогеры рассказывали, что путинские войска продвинулись к северо-западной окраине Зверево (к югу от Покровска), и что военное командование РФ перебросило дополнительные силы для поддержки наступления на Котлино (к юго-западу от Покровска), но охарактеризовали продвижение войск РФ в этом районе как "ползучее".

Штаб-сержант бригады ВСУ, действовавшей на Покровском направлении, заявил, что россияне в последнее время активизировали наступательные действия к югу от Мирнограда (к востоку от Покровска), перебросили в этот район свежие силы и используют гражданскую технику для транспортировки пехоты на передовые позиции для штурма.

Украинский источник заявил, что россияне перебрасывают неопределенные подразделения с Кураховского направления в район Мирнограда.

Войска РФ продолжали наступательные действия под самым Покровском, в районе н.п. Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Тарасовка, Водяное Второе, возле Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Зверево, Котлино, Надеждинки, Нововасильевки и Ясеново 7 и 8 января.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры от 7 января показывают, что россияне продвинулись на восток от Дачного.

Войска РФ продолжали атаки под самым Курахово, возле Шевченко, Петропавловки, Славянки, Серебряного, Дачного, Константинополя, Андреевки, Улаклов, Константинопольского, Янтарного и Разлива 7 и 8 января.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Российские захватчики продолжали наступательные операции к югу от Великой Новоселки вблизи Временки и к западу от Великой Новоселки возле Новоселки 8 января, но не продвинулись.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что россияне наступают на Великую Новоселку с юго-запада и пытаются продвигаться по дороге Великая Новоселка - Гуляйполе.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

"Южная ось"

Войска РФ продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области 8 января, но не продвинулись.

Спикер бригады ВСУ, которая действовала на Ореховском направлении, 8 января сообщил, что оккупанты несколько раз в день проводят небольшие пехотные штурмы, пытаясь выявить слабые места в украинских оборонительных рубежах.

Спикер добавил, что враг в основном не использует бронетехнику в наступлениях в этом районе.

8 января украинские и российские источники сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по пустому нефтехранилищу вблизи порта в оккупированном Бердянске Запорожской области. Но в ISW не видели кадры такого удара.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Войска РФ продолжали наступать на Днепровском направлении, в том числе возле острова Казацкий и острова Большой Потемкин 7 и 8 января, но также не продвинулись.

Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 8 января рассказали, что с начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Как обратили внимание в военном ведомстве, больше всего российские оккупанты атаковали на трех направлениях в Донецкой области и в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Карта боевых действий
NEWS
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция