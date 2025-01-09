В районе Кременчуга были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки

В районе города Кременчуг Полтавской области поздно вечером 8 января были слышны взрывы. Перед этим фиксировалось движение беспилотников врага в сторону населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава " и местные паблики.

Отметим, в Воздушных силах в 23.41 призвали жителей Кременчуга находиться в укрытиях из-за угрозы вражеской атаки с применением беспилотников.

Перед этим военные также информировали о движении "Шахедов" в направлении Кременчуга.

Около 23:45 в кременчугских пабликах написали о взрывах, которые были слышны в районе города. Также в сети рассказывали о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

По данным издания "Суспільне", звуки взрывов были слышны около 23:50 в Кременчугской общине.

Ночная дроновая атака

Как сообщалось ранее, вечером накануне, 8 января, был зафиксирован запуск росармией дронов-камикадзе по Украине. БПЛА противника заходили в воздушное пространство по северному и южному направлениям.

Из-за угрозы вражеских атак в ряде областей объявили воздушную тревогу.