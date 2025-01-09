В районе Кременчуга были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки
В районе города Кременчуг Полтавской области поздно вечером 8 января были слышны взрывы. Перед этим фиксировалось движение беспилотников врага в сторону населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне Полтава" и местные паблики.
Отметим, в Воздушных силах в 23.41 призвали жителей Кременчуга находиться в укрытиях из-за угрозы вражеской атаки с применением беспилотников.
Перед этим военные также информировали о движении "Шахедов" в направлении Кременчуга.
Около 23:45 в кременчугских пабликах написали о взрывах, которые были слышны в районе города. Также в сети рассказывали о работе ПВО по вражеским беспилотникам.
По данным издания "Суспільне", звуки взрывов были слышны около 23:50 в Кременчугской общине.
Ночная дроновая атака
Как сообщалось ранее, вечером накануне, 8 января, был зафиксирован запуск росармией дронов-камикадзе по Украине. БПЛА противника заходили в воздушное пространство по северному и южному направлениям.
Из-за угрозы вражеских атак в ряде областей объявили воздушную тревогу.
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