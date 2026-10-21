В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие
В Киеве утром раздались взрывы - россияне атаковали 24-этажное здание в Святошинском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мера Киева Виталия Кличко и КМВА.
"В Святошинском районе попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20 этажа. Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
Впоследствии в КМВА добавили, что из-за удара по многоэтажке погиб человек.
"К сожалению, известно об одном погибшем в результате удара по жилому дому в Святошинском районе. Выражаем соболезнования родным и близким", - добавили в КМВА.
Также один человек пострадал.
Впоследствии Кличко добавил, что стало известно еще о одном погибшем человеке. Таким образом, количество жертв обстрела увеличилось до двух.
Напомним, ночью в Киеве также было неспокойно - враг попал в объект транспортной инфраструктуры.
При этом президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, чтобы именно Украина "захотела" заключить соглашение с РФ .