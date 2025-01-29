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В Киеве возле метро упали обломки БПЛА россиян

Киев, Среда 29 января 2025 06:21
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В Киеве возле метро упали обломки БПЛА россиян Фото: в Киеве фиксируют падение обломков БПЛА противника (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве зафиксировано падение фрагментов российского беспилотника утром 29 января. Это произошло возле одной из станций метро после вражеской воздушной атаки на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По словам городского головы, это произошло в Дарницком районе.

Он добавил, что на место падения фрагментов вражеской воздушной цели выехали экстренные службы.

"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Все службы направляются на место", - говорится в заявлении Кличко в Telegram-канале.

Позже он добавил, что обломки БПЛА врага в Дарницком районе при падении повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

"Все службы на месте. Сейчас пожара нет, пострадавших не обнаружили", - рассказал мэр столицы.

Атака "Шахедов" и взрыв в Киеве

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запустили ударные беспилотники по Украине для очередной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, и сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в некоторых регионах на фоне вражеской дроновой атаки.

Уже под утро в Киеве был слышен взрыв, который был достаточно сильным. Перед этим в столице объявили тревогу из-за угрозы дроновых атак.

Добавим, в 05:55 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

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