В Киеве возле метро упали обломки БПЛА россиян
В Киеве зафиксировано падение фрагментов российского беспилотника утром 29 января. Это произошло возле одной из станций метро после вражеской воздушной атаки на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
По словам городского головы, это произошло в Дарницком районе.
Он добавил, что на место падения фрагментов вражеской воздушной цели выехали экстренные службы.
"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Все службы направляются на место", - говорится в заявлении Кличко в Telegram-канале.
Позже он добавил, что обломки БПЛА врага в Дарницком районе при падении повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.
"Все службы на месте. Сейчас пожара нет, пострадавших не обнаружили", - рассказал мэр столицы.
Атака "Шахедов" и взрыв в Киеве
Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запустили ударные беспилотники по Украине для очередной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, и сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в некоторых регионах на фоне вражеской дроновой атаки.
Уже под утро в Киеве был слышен взрыв, который был достаточно сильным. Перед этим в столице объявили тревогу из-за угрозы дроновых атак.
Добавим, в 05:55 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое воздушной тревоги в столице.
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