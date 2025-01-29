ISW: ВСУ имели успех возле Покровска и Торецка, РФ давит в 2 областях, а КНДР "довоевалась"

Украинские защитники имели успех в Торецке и вблизи Покровска. Фиксируется продвижение российских захватчиков в районе Курахово, Большой Новоселки, на западе Запорожской области, возле Торецка и Покровска, при этом войска КНДР из-за потерь могут прекратить участие в боях в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 29 января отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ 28 января продолжили наступательные операции в пределах "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Украинская бригада, действующая в Курской области, 28 января опубликовала кадры, на которых видно, как беспилотники ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером в усиленный взвод в неопределенном районе Курской области.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атаковали к северо-западу от Суджи в районе Викторовки, Никольского, Новой Сорочины и Старой Сорочины, а также к югу от Суджи в районе Куриловки.

Российские источники ISW рассказывали, что якобы недавно войска РФ отбили атаку пехоты ВСУ вблизи Никольского.

28 января российские силовики сообщили новостному агентству Кремля ТАСС, что войска РФ якобы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая действовала вблизи Белополья Сумской области через международную границу с Теткино Курской области, но в ISW не наблюдали подтверждения.

"Сообщается, что северокорейская группировка сил в Курской области продолжает нести значительные потери в живой силе и может временно выйти из боевых действий из-за этих потерь", - говорится в отчете экспертов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко 28 января заявил, что солдаты КНДР не научились противодействовать ударам украинских беспилотников и артиллерии, и в результате понесли значительные потери.

Коваленко рассказал, что российское командование и северокорейские офицеры работают над исправлением этих "ошибок".

27 января командир украинского спецназа сообщил Sky News, что северокорейские войска, по-видимому, временно отошли с линии фронта в Курской области после значительных потерь и, возможно, ухаживают за ранеными военнослужащими или ждут дополнительного подкрепления.

Однако украинский командующий предположил, что войска КНДР вскоре вернутся к боевым действиям.

Другие украинские военнослужащие рассказали Sky News, что северокорейские силы, казалось, не знали об угрозе ударов беспилотников и артиллерии, когда они впервые прибыли в Курскую область, и часто действовали легко идентифицируемыми группами от 20 до 60 человек.

Украинские военнослужащие повторили, что северокорейские и российские войска плохо общаются из-за языкового барьера, и что силы КНДР имеют более качественное стрелковое оружие и форму, чем россияне, но часто не имеют доступа к бронетехнике и вынуждены атаковать и транспортировать снабжение пешком.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

27 и 28 января российские оккупанты продолжали атаки в Харьковской области вблизи Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

Командир украинской бригады, действовавшей на Волчанском направлении, 27 января заявил, что россияне ежедневно штурмуют Волчанский агрегатный завод группами от трех до 10 человек, в том числе призывниками.

Операция РФ №2 - Луганская область

28 января войска РФ продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российские источники ISW утверждали, что якобы захват путинскими войсками Двуречной позволит продвинуться в направлении Кутковки и Западного, и попытаться либо окружить Купянск с запада, либо продвинуться на северо-запад в направлении Великого Бурлука для поддержки наступательных операций РФ вблизи Волчанска.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 28 января заявил, что россияне не оккупировали Двуречную, и что в населенном пункте продолжаются бои.

Российские захватчики продолжали атаковать возле Двуречной, Кутковки, Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки 27 и 28 января.

Командир украинского батальона беспилотников, который действовал на Купянском направлении, 28 января заявил, что с 22 января ВСУ отбили четыре механизированные атаки неопределенных эшелонов.

Командующий заявил, что воины ВСУ уничтожили более 15 российских БТРов и танков - около 80 процентов из них украинские защитники ликвидировали беспилотниками.

28 января войска РФ продолжали наступление на Боровом направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры продолжали утверждать, что путинские войска захватили Новоегоровку (к юго-востоку от Боровой), но не захватили Твердохлебово (непосредственно к западу от Новоегоровки).

Войска РФ продолжали атаковать в районе Лозовой, Богуславки, Зеленого Гая и Новой Кругляковки, возле Новоегоровки, Макеевки и Грековки 27 и 28 января.

Представитель украинской бригады, которая действует в Харьковской области, 28 января заявил, что россияне ежедневно проводят штурм группами до шести солдат вблизи реки Оскол и Боровой.

Спикер добавил, что оккупанты время от времени атакуют на мотоциклах, но используют танки для огня с закрытых позиций - вероятно, чтобы сохранить бронетехнику.

28 января войска РФ продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики наступали в районе Тернов, Колодязов, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса 27 и 28 января.

Операция РФ №3 - Донецкая область

27 и 28 января войска РФ продолжали атаки к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и Новоселовки, но не продвинулись.

Войска РФ 28 января наступали вблизи и в пределах Часового Яра, но также не продвинулись.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские оккупанты недавно атаковали при поддержке бронетехники вблизи Белой Горы (к югу от Часового Яра), и что во время атаки украинские беспилотники уничтожили и повредили 2 российских танка и 3 бронемашины.

Войска РФ 27 и 28 января продолжали штурмы около самого Часового Яра, возле Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в северной части Торецка. Геолокационные кадры от 28 января показывают, что ВСУ продвинулись по улице Даргомыжского на севере Торецка.

28 января Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту, на которой указано, что российские захватчики оккупировали Нью-Йорк (к югу от Торецка) и Юровку (к западу от Нью-Йорка), но непонятно, когда это произошло.

В ОСГВ "Хортица" рассказали, что недавно украинские защитники уничтожили колонну из 5 российских машин, которые пытались высадить пехоту возле передовых украинских позиций в направлении Щербиновки (к западу от Торецка).

Российские оккупанты продолжали штурмовые действия в самом Торецке, возле Крымского, Дачного, Делиевки и Щербиновки 27 и 28 января.

Украинские защитники недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 января, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в юго-восточной части н.п. Котлино (к западу от Покровска) и к югу от н.п. Зверево (к юго-западу от Покровска).

Вместе с тем фиксируется продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 27 января, показывают, что россияне продвинулись вдоль Донецкой железной дороги на юго-восточной окраине Удачного (к западу от Котлино)

28 января в Генштабе ВСУ опубликовали карту, на которой указано, что российские оккупанты захватили Успеновку и Новоандреевку (обе к юго-западу от Покровска), но непонятно, когда это произошло.

Войска РФ вели наступательные действия под самым Покровском, в районе н.п. Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Воздвиженка, Зеленое Поле, Барановка, возле Сухого Яра, Лисовки, Зеленого, Шевченко, Удачного и в сторону Сергеевки, в районе Надиевки, Успеновки, Нововасильевки, Новоалександровки, Котляровки, Новоандреевки и на Преображенку и Богдановку 27 и 28 января.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атакуют Серебряное с трех направлений, вероятно, пытаясь окружить населенный пункт широким фронтом и отбросить ВСУ с позиций вдоль реки Волчья, протекающей к югу от Серебряного и к западу от Курахово.

Российский источник ISW утверждал, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали в Удачном и вблизи Котляровки, и что войска РФ пытаются закрепиться в Удачном из-за масштабных разрушений в населенном пункте.

Командир украинского взвода беспилотников, который действовал на Покровском направлении, заявил, что враг постоянно атакует под прикрытием тумана небольшими пехотными группами, и что оккупанты имеют большое количество пехотных резервов.

Командующий также рассказал, что россияне иногда запускают до 30 FPV-беспилотников против одной украинской позиции, и что оккупанты часто разрабатывают меры противодействия украинской технике в течение 2-3 недель после появления техники ВСУ на поле боя.

Офицер украинской военной разведки рассказал Economist в статье, опубликованной 27 января, что российские захватчики исследуют позиции ВСУ на поиск слабых мест вблизи Покровска, а затем сосредотачивают силы везде, где достигают тактических успехов.

Российский "военкор" заявил, что использование украинских беспилотников затрудняет продвижение войск РФ возле Успеновки и Новоалександровки.

28 января российские оккупанты продолжили наступать на Кураховском направлении.

В Генштабе ВСУ 28 января показали карту, на которой указано, что войска РФ захватили Славянку (северо-западнее Курахово) и продвинулись в полях к западу от Славянки и южнее Дачного (к западу от Курахово).

Представитель украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, заявил, что российские оккупанты продолжают наступать небольшими группами от 1 до 3 человек и используют технику для высадки пехоты вблизи позиций ВСУ, но не для ведения моторизованных штурмов.

Спикер предположил, что россияне пытаются использовать свое превосходство в живой силе, чтобы истощить силы ВСУ в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Андреевки, и пытаются захватить позиции вдоль трассы Т-0515 Андреевка - Покровск вблизи Славянки (к северо-востоку от Андреевки).

Войска РФ продолжали штурмовые действия вблизи Андреевки, Шевченко, в районе н.п. Дачное, Улаклы, Константинополь, Разлив, на Алексеевку и Багатир; возле Янтарного и Зеленовки 27 и 28 января.

28 января российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, и недавно продвинулись вперед.

В Генштабе ВСУ 28 января обнародовали карту, на которой указано, что российские оккупанты продвинулись на северо-восток от Раздольного (на северо-восток от Большой Новоселки).

Российские блогеры утверждали, что путинские войска все еще проводят зачистку в Большой Новоселке, и перегруппировываются возле населенного пункта.

27 и 28 января войска РФ продолжали штурмы возле самой Большой Новоселки, возле Раздольного и Новоселки.

"Южная ось"

27 и 28 января войска РФ осуществили ограниченные атаки на Запорожском направлении в районе Новоданиловки (к северу от Работино).

28 января Генштаб ВСУ опубликовал карту, на которой указано, что оккупанты захватили Степное (северо-западнее Работино) и продвинулись на северо-восток от Копани (западнее Работино) и на юг от Малых Щербаков (северо-западнее Работино).

27 и 28 января русские захватчики продолжали наступать на Днепровском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 28 января сообщали, что с начала суток на фронте произошло 174 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины проинформировали, что наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Покровском направлении. Также в военном командовании добавили, что там, по предварительным данным, украинские защитники обезвредили 275 российских оккупантов, из них 146 - безвозвратно.

Добавим, 28 января руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал, что войска КНДР потерпели провал в Курской области из-за отсутствия подготовки противостоять дронам и артиллерии. Сейчас они проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками".