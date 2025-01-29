За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 160 единиц техники, - Генштаб
За сутки с 28 на 29 января, российские войска потеряли в боях с Силами обороны на фронте 1670 солдат, систему реактивного залпового огня и 10 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 834 670 (+1670) человек ликвидировано;
- танков - 9886 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 20 597 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 22 395 (+29) ед;
- РСЗО - 1264 (+1) ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 456 (+57) ед;
- крылатых ракет - 3054 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 366 (+97) ед;
- специальной техники - 3721 (+3) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы россиян
Согласно картам Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Торецка и Покровска. В то же время, военные КНДР могут прекратить участие в штурмах в Курской области.
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