За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 160 единиц техники, - Генштаб

За сутки с 28 на 29 января, российские войска потеряли в боях с Силами обороны на фронте 1670 солдат, систему реактивного залпового огня и 10 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте и обстрелы россиян

Согласно картам Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Торецка и Покровска. В то же время, военные КНДР могут прекратить участие в штурмах в Курской области.

В течение ночи российские террористы снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Утром в Киеве прогремел мощный взрыв. Обломки вражеского БпЛА упали на территорию Дарницкого депо.

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