За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 160 одиниць техніки, - Генштаб
За добу з 28 на 29 січня, російські війська втратили у боях із Силами оборони на фронті 1670 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 10 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 834 670 (+1670) осіб ліквідовано;
- танків - 9886 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 20 597 (+24) од.;
- артилерійських систем - 22 395 (+29) од.;
- РСЗВ - 1264 (+1) од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 456 (+57) од.;
- крилатих ракет - 3054 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 366 (+97) од.;
- спеціальної техніки - 3721 (+3) од.
Ситуація на фронті та обстріли росіян
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