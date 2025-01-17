За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 150 единиц техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Курской области, но россияне давят на пяти направлениях в Донецкой области.

На протяжении ночи агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, под ударом БпЛА оказался юг Одесской области. А в Киевской области из-за падения обломков дрона получил ранения ребенок.

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