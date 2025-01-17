За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 150 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Курській області, але росіяни тиснуть на п'яти напрямках у Донецькій області.

Впродовж ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, під ударом БпЛА опинився південь Одеської області. А в Київській області через падіння уламків дрону зазнала поранень дитина.

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