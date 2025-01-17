ВСУ продвинулись в Курской области, враг давит на пяти направлениях: карты ISW

Украинские защитники имели успех в Курской области. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов в районе Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово и Большой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись на своем главном плацдарме в Курской области. Геолокационные кадры от 15 января свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись от международной границы до центральной части Успеновки (к югу от Коренево и непосредственно через границу между Украиной и РФ).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись на север и северо-восток от Махновки (к югу от Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Российский источник рассказывал, что ВСУ контратаковали под Махновкой.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области в районе Волчанска и Тихого 15 и 16 января, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики 16 января продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но также не продвинулись.

Войска РФ наступали в районе Кондрашовки, возле Тополя, вблизи Петропавловки и Песчаного 15 и 16 января.

Российские оккупанты 16 января продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но не продвинулись.

Войска РФ наступали возле Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Загрызово, под Копанками, возле Макеевки, Новоегоровки, Грековки, Новосергtевки и Твердохлебово 15 и 16 января.

Представитель украинской бригады, которая действует на Боровом направлении, заявил, что оккупанты 8 и 9 января провели усиленный механизированный штурм в этом районе в составе 20 единиц бронетехники.

Он также рассказал, что враг принял меры для защиты техники от ударов украинских беспилотников во время механизированного штурма 8-9 января, но ВСУ уничтожили 16 из 20 единиц бронетехники.

16 января войска РФ продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись.

15 и 16 января российские оккупанты наступали в районе Тернов, Колодязей, Заречного и Серебрянского леса.

16 января российские источники заявили, что войска РФ наносят артиллерийские удары по Ямполовке (северо-восточнее Лимана) в рамках подготовки к штурму населенного пункта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

16 января войска РФ продолжили наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

15 и 16 января российские оккупанты наступали в районе Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Украинская бригада, действовавшая на Северском направлении, сообщила, что 14 января войска РФ провели 5 механизированных штурмов неопределенными эшелонами в этом районе, и что ВСУ уничтожили две российские БМП, 39 мотоциклов и два вездехода.

Войска РФ недавно продвинулись в районе Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах огнеупорного завода в центре города.

Войска РФ продолжали наступать в пределах самого Часового Яра, возле Предтечино, Ступочек и Белой Горы 15 и 16 января.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ полковник Дмитрий Запорожец 16 января сообщил, что оккупанты используют трубы канала Северский Донец - Донбасс для накопления сил и продвижения вглубь Часового Яра в туманную погоду.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры от 16 января показывают, что оккупанты продвинулись в северной части города.

15 и 16 января российские захватчики продолжали наступать в районе самого Торецка, в районе Крымского, Делиевки, Щербиновки и Леонидовки.

16 января спикер Луганской группировки войск ВСУ полковник Дмитрий Запорожец сообщил, что войска РФ на Торецком направлении ведут штурм небольшими группами под прикрытием минометов и беспилотников-FPV.

Российский блогер утверждал, что путинские войска используют нехватку пехоты ВСУ, чтобы найти слабые места в украинской обороне, чтобы атаковать Торецк.

Войска РФ недавно продвинулись на юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры от 16 января показывают, что оккупанты продвинулись в юго-западной части Зверево.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что россияне совершили механизированный штурм численностью во взвод с 5 машинами вблизи Елизаветовки (к востоку от Покровска).

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Луча, возле Лисовки, Новых Трудов, Шевченко, Зеленого, Зверево, Удачного, Котлино и Успеновки 15 и 16 января.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали на северо-запад от Зверево и вблизи Котлино, и что украинские контратаки помешали войскам РФ завершить захват Успеновки.

Российский блогер рассказывал, что российские наступления под Барановкой направлены на ликвидацию позиций ВСУ между Покровском и Торецком.

Российские блогеры заявили, что путинские войска используют беспилотники с оптоволоконными кабелями на Покровском направлении для противодействия украинской радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Курахово. Геолокационные кадры от 16 января показывают, что войска РФ продвинулись на юг и юго-восток от Разлива во время механизированной операции размером как минимум взвод.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска атакуют Улаклы (к западу от Курахово) с двух сторон и должны продвинуться примерно на 3 км до с. Улаклы, чтобы ликвидировать позиции ВСУ ("карманы") в районе Дачное - Улаклы - Константинополь.

Эксперты ISW только наблюдали подтверждение того, что российские позиции на северной границе "кармана" у Шевченко и южной границе "кармана" у Зеленовки находятся примерно на расстоянии 6,3 км друг от друга.

Войска РФ продолжали наступать вблизи Петропавловки, Старых Тернов, Улаклов, Дачного, Андреевки, Константинополя, Зеленовки и Янтарного 15 и 16 января.

В Минобороны РФ заявили о российском ударе по мосту вблизи Константинополя.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что оккупанты вошли во Времевку и незначительно продвинулись в восточной части населенного пункта.

15 и 16 января российские оккупанты продолжали наступать возле самой Большой Новоселки, возле Новых Комаров, Времевки и Нескучного.

"Южная ось"

Войска РФ продолжали наступательные действия на западе Запорожской области вблизи Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки 15 и 16 января, но не продвинулись.

16 января войска РФ продолжили наступательные действия на Днепровском направлении, но также не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 16 января в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Как отметили в военном командовании, наибольшее количество боев происходило на Покровском направлении и в Курской области.