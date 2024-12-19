За сутки россияне потеряли на фронте 1530 солдат и систему ПВО, - ВСУ

За последние сутки с 18 на 19 декабря, потери россиян на фронте, среди прочего, составили 1530 солдат, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Торецка, однако россияне давят возле Купянска, Кременной и Покровска.

Прошлой ночью Россия снова масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киеве трижды объявляли воздушную тревогу из-за приближения БпЛА. Работали силы ПВО.

Вечером 18 декабря российские террористы обстреляли из артиллерии село Циркуны в пригороде Харькова. В результате атаки есть раненые среди гражданских жителей.

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