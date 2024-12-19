За сутки россияне потеряли на фронте 1530 солдат и систему ПВО, - ВСУ
За последние сутки с 18 на 19 декабря, потери россиян на фронте, среди прочего, составили 1530 солдат, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 768 220 (+1530) человек ликвидировано;
- танков - 9576 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 19 799 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 21 178 (+14) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1026 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 521 (+51) ед;
- крылатых ракет - 2943 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 678 (+68) ед;
- специальной техники - 3656 (+4) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки
По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Торецка, однако россияне давят возле Купянска, Кременной и Покровска.
Прошлой ночью Россия снова масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киеве трижды объявляли воздушную тревогу из-за приближения БпЛА. Работали силы ПВО.
Вечером 18 декабря российские террористы обстреляли из артиллерии село Циркуны в пригороде Харькова. В результате атаки есть раненые среди гражданских жителей.
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