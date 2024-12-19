ВСУ продвинулись возле Торецка, РФ давит под Купянском, Кременной и Покровском: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции вблизи Торецка. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Кременной и Покровском.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 19 декабря отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

18 декабря продолжались бои в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области, но изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Кругленького (к юго-востоку от Коренево), Плехового (к югу от Суджи), Русского Поречья и Черкасского Поречья (оба к северу от Суджи).

Командир украинского взвода, действующего в Курской области, заявил, что враг атакует малыми и большими группами пехоты, но использует меньше техники из-за украинских ударов беспилотников FPV.

Российские источники продолжают избегать признания в размещении северокорейских войск в Курской области, и ставят под сомнение постоянные западные сообщения о том, что солдаты КНДР действуют в этом районе.

Служба безопасности Украины (СБУ) 18 декабря заявила, что радиоперехваты свидетельствуют о том, что войска КНДР понесли по меньшей мере 220 потерь в течение неопределенных "нескольких дней" штурмов в Курской области.

17 декабря The New York Times сообщила, что высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что ВСУ ликвидировали или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат в Курской области, и что солдаты КНДР не имеют достаточного боевого опыта.

Эксерты ISW продолжают оценивать, что Кремль, вероятно, будет продолжать избегать отчетов о развертывании северокорейских сил в Курской области, поскольку это означало бы молчаливое признание того, что РФ нужны иностранные войска, чтобы отвоевать свою собственную территорию, и опровергло бы заявления диктатора Владимира Путина о том, что операция ВСУ в Курской области привела к высокому уровню вербовки россиян.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись на Харьковском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что захватчики продвинулись в центре Волчанска.

17 и 18 декабря войска РФ продолжали наступать под Волчанском.

Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали в направлении Глубокого, а командир украинского батальона 17 декабря заявил, что ВСУ недавно закрепились возле Глубокого.

Командир батальона ВСУ также предупредил, что российские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в украинскую форму для проникновения в части ВСУ, что является нарушением законов войны.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись на Купянском и Кременном направлениях. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на юге Двуречной и на востоке Тернов.

18 декабря российский источник утверждал, что войска РФ якобы отбросили украинские силы примерно на 5 км от Табаевки и улучшили позиции вблизи Лозовой, однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ атаковали возле Петропавловки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Надежды, Зеленого Гая, Тернов, Ямполовки и в районе Серебрянского леса 17 и 18 декабря.

17 декабря командир украинского батальона сообщил, что за последние две с половиной недели (примерно с 1 декабря) оккупанты применили возле Кругляковки около 100 единиц бронированной и легкобронированной техники, а ВСУ уничтожили 90 единиц этой техники.

Командир батальона ВСУ заявил, что войска РФ вошли в Кругляковку, но украинские защитники помешали врагу продвинуться к Колесниковке.

Командир экипажа украинского беспилотника, который действовал в этом районе, наблюдал, что войска РФ ежедневно проводят пехотные штурмы на Купянском и Лиманском направлениях.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 18 декабря продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

17 и 18 декабря российские оккупанты вели наступательные операции возле самого Северска, в районе Григорьевки и Верхнекаменского.

Командир украинского батальона, который действовал на Северском направлении, сообщил, что оккупанты воспользовались плохими погодными условиями, чтобы провести штурм с привлечением около 60 человек личного состава, багги, бронетранспортеров и мотоциклов в ночь на 18 декабря.

Командующий батальона ВСУ заявил, что войска РФ недавно увеличили количество ударов управляемыми планирующими бомбами с 14 до 16 ударов в течение неопределенной предыдущей недели до более 30 ударов на этой неделе.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Северском направлении, сообщил 18 декабря, что захватчики демонстрируют более высокий уровень подготовки и координации между подразделениями, что он объяснил недавними изменениями командования в 3-й общевойсковой армии РФ.

18 декабря войска РФ продолжали наступать в районе Часового Яра, но не продвинулись.

17 и 18 декабря оккупанты наступали в районе самого Часового Яра, а также в районе Григорьевки, Белой Горы и Ступочек.

Российские блогеры утверждали, что бои за огнеупорный завод в центре Часового Яра продолжаются, но конфигурация российских и украинских позиций на заводе непонятна.

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции в южной части Щербиновки (к западу от Торецка).

Между тем в районе Торецка фиксируется и продвижение российских оккупантов. Геолокационные кадры от 18 декабря указывают на то, что захватчики незначительно продвинулись к западу от Нелиповки (к югу от Торецка).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к шахте "Центральная" в центре Торецка, но в ISW не нашли подтверждения.

17 и 18 декабря войска РФ вели наступательные операции возле самого Торецка, в районе Щербиновки и Дилиевки.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 17 декабря сообщила, что продолжаются бои за шахту "Центральная" и прилегающие высоты на породных отвалах.

Бобовникова также заявила, что говорить о проникновении оккупантов в шахту пока рано.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Нового Труда.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска захватили половину Даченского и продвинулись в районе Новооленевки, на участке шириной 2,3 км и глубиной 1,35 км в районе Украинки, по фронту до 800 метров к западу от Новотроицкого и до Волчьего, однако в ISW не нашли подтверждения.

Российский источник утверждал, что войска РФ продвигаются из Новотроицкого (к юго-западу от Покровска) в сторону Нововасильевки (к западу от Новотроицкого), но непонятно, удалось ли им закрепиться.

Некоторые российские источники утверждали, что путинские войска начали штурм Песчаного и продвинулись к окраинам населенного пункта, но другой российский источник утверждал, что информация о российских позициях в Песчаном является неподтвержденной.

18 декабря один российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Шевченко.

Российские оккупанты наступали в районе Миролюбовки, Луча, возле Лисовки, Сухого Яра, Даченского, Зеленого, Нового Труда, Новоалексеевки, Пушкино, Новоаленовки, Нововасильевки, Новопустинки, Песчаного, Новотроицкого, Соленого, Шевченко, Новоелизаветовки и Украинки 17 и 18 декабря.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 18 декабря сообщил, что войска РФ находятся примерно в 3 км от Покровска, а власти эвакуировали из города всех детей и их семьи.

18 декабря российские оккупанты продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись.

В группировке войск "Хортица" ВСУ сообщили, что украинские бойцы не смогли удержать некоторые позиции на юго-восточной окраине Сонцевки (северо-западнее Курахово) после российских атак в этом районе.

В Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Старые Терны (северо-западнее Курахово), хотя в ISW оценивают, что войска РФ оккупировали это село по состоянию на 6 декабря.

Российские иблогеры утверждали, что путинские войска захватили оставшуюся часть Сонцевки и наступали на Курахово, к западу от Сонцевки и Зари, между Сонцевкой и Берестками, а также в направлении Дачного.

Российский "военкор" утверждал, что российские подразделения наступают в Шевченке, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российский блогер рассказывал, что позиции РФ к юго-западу от Старых Тернов расположены менее чем в 1 км от Дачного, но в ISW наблюдали только геолокационные доказательства для оценки того, что россияне вблизи Старых Тернов находятся примерно в 2,2 км от Дачного.

Войска РФ продолжали атаковать под самым Курахово, вблизи Старых Тернов, Сонцевки, Петропавловки и возле Дачного 17 и 18 декабря.

Российские захватчики 18 декабря продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в направлении Константинополя и Улаков, и находятся в 1 км от Константинополя и в 3 км от Разлива, а также что войска РФ захватили Зеленовку и Гигант и продвинулись на 1 км вглубь и на 2,5 км в ширину вблизи Зеленовки.

17 и 18 декабря войска РФ продолжали наступать на северо-запад от Угледара вблизи Константинопольского, Сухих Ял, Зеленовки, Разлива и Янтарного.

18 декабря российские оккупанты наступали в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

В группировке войск "Хортица" ВСУ 18 декабря сообщили, что украинские войска не смогли удержать некоторые неопределенные позиции после российских атак вблизи Нового Комара.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Новый Комар и Макаровку (к югу от Великой Новоселки) и продвинулись на север от Макаровки возле Сторожевого.

Российский источник утверждал, что войска РФ пересекли реку Мокрые Ялы, атакуя Сторожевое, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Войска РФ наступали возле самой Великой Новоселки, возле Сторожевого и Благодатного, Новодаровки, в направлении Темировки и Новополья, возле Новых Комаров и Раздольного 17 и 18 декабря.

Российский источник утверждает, что ВСУ контратакуют вблизи Большой Новоселки.

"Южная ось"

Войска РФ продолжали наступать в западной части Запорожской области вблизи Новоандреевки, Новоданиловки, в направлении Орехова 17 и 18 декабря, но не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Белогорья, но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

18 декабря Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что оккупанты продолжают вести разведку для будущего наступления на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

18 декабря российские источники, включая оккупационного гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого, заявили, что ВСУ запустили четыре вероятно ракеты Storm Shadow по оккупированным Бердянску и Токмаку, но якобы не поразили запланированные цели.

Войска РФ 17 и 18 декабря продолжали наступать на Днепровском направлении, в том числе на левобережье Херсонской области, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 18 декабря в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте уже произошло 224 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских атак фиксировалось в Курской области и на Покровском направлении.