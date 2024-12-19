ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Циркунах под Харьковом в результате артударов РФ есть раненые

Четверг 19 декабря 2024 07:24
UA EN RU
В Циркунах под Харьковом в результате артударов РФ есть раненые Иллюстративное фото: в Циркунах из-за российского обстрела есть раненые (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В селе Циркуны, расположенном на северной окраине Харькова, из-за вчерашнего российского обстрела есть раненые. Населенный пункт подвергся ударам со стороны врага с применением артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской городской военной администрации Олега Синегубова.

"В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения", - рассказал чиновник.

Перед тем появились данные об ударах по Циркунам около 22.50 накануне вечером, 18 декабря.

Тогда в ОВА отметили, что по предварительным данным, российские захватчики во время ударов по этому селу использовали артиллерию.

Что известно о Циркунах

Село Циркуны расположено в Харьковском районе на берегах реки Харьков. Его население составляет более 2 тысяч жителей.

Циркуны пережили российскую оккупацию - захватчики взяли село под контроль еще 24 февраля 2022 года, в первый день широкомасштабного вторжения в Украину.
Оно стало опорным пунктом для танковых атак врага на Харьков и артиллерийских обстрелов района Северная Салтовка.

Село освободили украинские защитники во время Харьковского контрнаступления 7 мая 2022 года. Между тем, российские обстрелы Циркунов продолжались и позже.

В Циркунах под Харьковом в результате артударов РФ есть раненые

Село Циркуны на карте (фото: скрин google.com/maps)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли
DAILY
Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций