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За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и вертолет, - Генштаб

Фото: украинский морской дрон сбил российский вертолет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 31 декабря на 1 января, российские захватчики потеряли на войне 1250 солдат, 13 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 790 800 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 9672 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 043 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 21 532 (+4) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 330 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 131 (+50) ед;
  • крылатых ракет - 3003 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 675 (+49) ед;
  • специальной техники - 3672 (+1) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Кременной на Луганщине и в Курской области. Однако россияне продолжают давить на пяти направлениях.

В ночь на 31 декабря украинские военные впервые в истории сбили российский вертолет с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал эту операцию исторической.

Утром 1 января в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали российские дроны-камикадзе "Шахед".

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Война в Украине