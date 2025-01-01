За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и вертолет, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Кременной на Луганщине и в Курской области. Однако россияне продолжают давить на пяти направлениях.

В ночь на 31 декабря украинские военные впервые в истории сбили российский вертолет с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал эту операцию исторической.

Утром 1 января в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали российские дроны-камикадзе "Шахед".

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