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За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і гелікоптер, - Генштаб

Фото: український морський дрон збив російський гелікоптер (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 31 грудня на 1 січня, російські загарбники втратили на війні 1250 солдатів, 13 бойових броньованих машин і 4 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 790 800 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 9672 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 043 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 21 532 (+4) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 330 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 131 (+50) од.;
  • крилатих ракет - 3003 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 675 (+49) од.;
  • спеціальної техніки - 3672 (+1) од.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Кремінної на Луганщині та в Курській області. Однак росіяни надалі тиснуть на п'яти напрямках.

В ніч на 31 грудня українські військові вперше в історії збили російський гелікоптер за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав цю операцію історичною.

Вранці 1 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали російські дрони-камікадзе "Шахед".

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