За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і гелікоптер, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Кремінної на Луганщині та в Курській області. Однак росіяни надалі тиснуть на п'яти напрямках.

В ніч на 31 грудня українські військові вперше в історії збили російський гелікоптер за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав цю операцію історичною.

Вранці 1 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали російські дрони-камікадзе "Шахед".

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