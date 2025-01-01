ВСУ продвинулись в Курской области и под Кременной, враг давит на 5 направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Кременной и в Курской области. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Северска, Часового Яра, Покровска, Курахово, и также возле Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 1 января отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Курской области. Силы специальных операций (ССО) ВСУ опубликовали геолокационные кадры 31 декабря, которые указывают на взятие под контроль н.п. Кругленькое (к юго-востоку от Коренево).

В ССО ВСУ также сообщили, что украинские защитники заняли позиции в поселке, который ранее удерживали северокорейские солдаты на войска РФ, вероятно, имея в виду Кругленькое, говорится в отчете.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что ВСУ также продвигались на восток от Погребков (к северо-западу от Суджи) по трассе 38К-024.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись от Русской Конопельки до Агронома (оба к востоку от Суджи), и до окрестностей Махновки (к юго-востоку от Суджи).

Российский блогер рассказывал, что войска РФ находятся в 2,5 км от Суджи.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наземные атаки вдоль международной границы на севере Харьковской области в направлении Казачьей Лопани, вблизи Липцев и Волчанска 30 и 31 декабря, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Как украинские защитники, так и российские оккупанты продвинулись на северо-запад от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что ВСУ продвинулись в северной части Тернов (северо-западнее Кременной).

Дополнительные геолокационные кадры от 30 декабря демонстрируют, что войска РФ продвинулись в южной части Тернов.

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что путинские войска сейчас контролируют 90% Тернов.

В Оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили 31 декабря, что российские оккупанты провели усиленный механизированный штурм возле Новой Кругляковки (к западу от Сватово).

Российские "военкоры" утверждали, что плохие погодные условия, включая дождь и туман, затрудняют российские операции вдоль обоих берегов реки Оскол на Купянском направлении.

Войска РФ наступали возле Голубовки, Загрызово, Лозовой, Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, Копанки, села Первомайское, Новоегоровки, Надежды, Макеевки, Ивановки, Дружелюбовки, Чернещины, Новосергиевки, Тернов, Дибровы, Григорьевки и Ямполовки 30 и 31 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что россияне, вероятно, захватили Ивано-Дарьевку.

31 декабря российский блогер заявил, что войска РФ продвигаются к водохранилищу к востоку от Северска, и что они продвинулись на 900 метров вдоль железной дороги к югу от Выемки, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 30 и 31 декабря враг атаковал к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки.

Войска РФ недавно продвинулись в Часовом Яре. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что россияне продвинулись к улице Лермонтова на севере города.

30 и 31 декабря российские захватчики наступали в пределах Часового Яра, вблизи Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

31 декабря войска РФ продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись. 30 и 31 декабря российские оккупанты наступали в районе Торецка и Щербиновки.

В ОСГВ ВСУ "Хортица" сообщили 31 декабря, что россияне совершили механизированный штурм в направлении Леонидовки (юго-западнее Торецка).

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 31 декабря заявил, что враг оккупировал Новоелизаветовку, а российский блогер также заявил об этом.

Российский "военкор" также утверждал, что путинские войска захватили Воздвиженку и Волково, и продвинулись вдоль железнодорожного пути в направлении Чунишино. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продолжали штурмовые действия в районе Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля, Луча, под Мирноградом, возле Зеленого, Лысовки, Даченского, Нового Труда, Зеленого, Шевченко, Волкового, Котлиного, Соленого, Песчаного, Нововасильевки, Новоеленовки, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Украинки 30 и 31 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись в районе западной окраины Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) к западу от Курахово, но маловероятно, что оккупанты захватили всю ТЭС, говорится в отчете.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, показывают, что россияне недавно продвинулись на западную окраину ТЭС.

Эксперты ISW оценивают, что войска РФ, вероятно, продвинулись на западную окраину ТЭС с позиций в Старых Тернах, поскольку маловероятно, что ВСУ удерживали значительно укрепленные позиции вдоль западного берега Кураховского водохранилища.

31 декабря российский источник утверждал, что войска РФ окружили подразделения ВСУ на ТЭС и вблизи промышленной зоны, а другой российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвигаются вдоль западного берега водохранилища.

В ISW пишут, что это может дополнительно указывать не то, что войска РФ, вероятно, продвигаются вдоль западного берега водохранилища.

"Украинские силы могут удерживать позиции в центральных районах ТЭС, однако, поскольку промышленная зона может обеспечить достаточную обороноспособность позиций, чтобы Украина поддерживала ограниченную оборону в этом районе", - говорится в отчете.

Ранее в ISW оценивали, что российские оккупанты могут попытаться обойти украинские позиции на ТЭС, продвинувшись на юг от Старых Тернов, и такое продвижение может осложнить способность ВСУ осуществлять поставки на позиции ТЭС, и усложнить возможные будущие операции по выводу сил с ТЭС.

31 декабря войска РФ продолжили наступление на других участках Кураховского направления.

Машовец заявил, что недавно вражеские подразделения частично или полностью захватили село Шевченко.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ якобы продолжают вытеснять украинские силы с позиций, оставшихся в Курахово, и захватили большую часть Шевченко.

Украинский военнослужащий, который действовал на Кураховском направлении, сообщил, что враг в течение последнего месяца использовал гражданские транспортные средства для перевозки пехоты к передовым позициям, и что оккупанты снимают двери и крыши с этих машин, чтобы транспортировать больше пехоты и материальных средств.

Войска РФ продолжали штурмовые действия в самом Курахово, около Петропавловки, Украинки, Шевченко, Славянки и Дачного 30 и 31 декабря.

31 декабря российские оккупанты наступали на Угледарском направлении, но не продвинулись.

В ОСГВ ВСУ "Хортица" 31 декабря сообщили, что захватчики вели наступательные действия с использованием неустановленного количества единиц бронетехники вблизи Константинопольского (северо-западнее Угледара).

Войска РФ продолжали атаковать возле Успеновки, Константинопольского, Янтарного и Константинополя 30 и 31 декабря.

31 декабря российские оккупанты продолжали наступать в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

30 и 31 декабря войска РФ наступали возле самой Большой Новоселки, в районе Разлива, Новодаровки, Нескучного, Времевки и Новоселки.

"Южная ось"

Российские захватчики 30 и 31 декабря продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, однако не продвинулись.

30 декабря российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали на Ореховском направлении (к северу от Работино).

30 и 31 декабря войска РФ вели наступательные операции в районе Новоандреевки (северо-западнее Работино).

30 и 31 декабря российские оккупанты продолжали наступать на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр, но без успеха.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 31 декабря 2024-го рассказали, что с начала суток на фронте произошло 188 боевых столкновений.

Также в Силах обороны проинформировали, что самой горячей была ситуация на Покровском направлении. Кроме того, высокая активность российских оккупантов фиксировалась также на Лиманском, Краматорском и Кураховском направлениях.