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В Киеве были слышны взрывы

Киев, Среда 01 января 2025 07:18
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В Киеве были слышны взрывы Фото: в Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня утром, 1 января, были слышны взрывы. В сторону столицы фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников, а также украинцев предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ.

Об угрозе вражеских беспилотников для Киева военные проинформировали еще в 06:43.

Кроме того, позже стало известно о работе ПВО в Киевской области, где были замечены БПЛА противника.

Около 07.10 в районе Киева были слышны взрывы.

Отметим также, что в Воздушных силах за пару минут до этого заявили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения из Курской области для ударов по территории Украины.

В Киеве были слышны взрывы

Обновлено: новые взрывы

Позже около 07:25, в столице снова были слышны несколько взрывов.

Обновлено: работа ПВО в столице

Позже в Киевской городской военной администрации, а также мэр столицы Виталий Кличко в Telegram рассказали, что в городе работает ПВО из-за вражеской атаки с применением беспилотников.

Ночная воздушная атака

Напомним, войска РФ с вечера 31 декабря 2024 года запустили в сторону Украині ударные беспилотники для очередной атаки. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

В течение ночи 1 января вражеские БПЛА часто маневрировали, и фиксируются до сих пор над некоторыми регионами.

Около семи часов утра в Киевской области началась работа ППО из-за беспилотников противника.

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