В Киеве были слышны взрывы
В Киеве сегодня утром, 1 января, были слышны взрывы. В сторону столицы фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников, а также украинцев предупреждали о ракетной опасности.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ.
Об угрозе вражеских беспилотников для Киева военные проинформировали еще в 06:43.
Кроме того, позже стало известно о работе ПВО в Киевской области, где были замечены БПЛА противника.
Около 07.10 в районе Киева были слышны взрывы.
Отметим также, что в Воздушных силах за пару минут до этого заявили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения из Курской области для ударов по территории Украины.
Обновлено: новые взрывы
Позже около 07:25, в столице снова были слышны несколько взрывов.
Обновлено: работа ПВО в столице
Позже в Киевской городской военной администрации, а также мэр столицы Виталий Кличко в Telegram рассказали, что в городе работает ПВО из-за вражеской атаки с применением беспилотников.
Ночная воздушная атака
Напомним, войска РФ с вечера 31 декабря 2024 года запустили в сторону Украині ударные беспилотники для очередной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В течение ночи 1 января вражеские БПЛА часто маневрировали, и фиксируются до сих пор над некоторыми регионами.
Около семи часов утра в Киевской области началась работа ППО из-за беспилотников противника.
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