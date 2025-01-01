В Киеве были слышны взрывы

В Киеве сегодня утром, 1 января, были слышны взрывы. В сторону столицы фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников, а также украинцев предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ .

Об угрозе вражеских беспилотников для Киева военные проинформировали еще в 06:43.

Кроме того, позже стало известно о работе ПВО в Киевской области, где были замечены БПЛА противника.

Около 07.10 в районе Киева были слышны взрывы.

Отметим также, что в Воздушных силах за пару минут до этого заявили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения из Курской области для ударов по территории Украины.

Обновлено: новые взрывы

Позже около 07:25, в столице снова были слышны несколько взрывов.

Обновлено: работа ПВО в столице

Позже в Киевской городской военной администрации, а также мэр столицы Виталий Кличко в Telegram рассказали, что в городе работает ПВО из-за вражеской атаки с применением беспилотников.

Ночная воздушная атака

Напомним, войска РФ с вечера 31 декабря 2024 года запустили в сторону Украині ударные беспилотники для очередной атаки. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

В течение ночи 1 января вражеские БПЛА часто маневрировали, и фиксируются до сих пор над некоторыми регионами.

Около семи часов утра в Киевской области началась работа ППО из-за беспилотников противника.