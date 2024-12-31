Исторический удар. Воины ГУР уничтожили российский Ми-8 морским дроном

Сегодня, 31 декабря, украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Уникальная операция состоялась в акватории Черного моря вблизи мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что украинский морской дрон Magura V5 оснащен ракетами Р-73 "SeeDragon", благодаря которым был поражен российский вертолет.

Также известно, что еще один вертолет оккупантов получил значительные повреждения, но смог вернуться на аэродром базирования.

Украинские морские дроны

Украинские морские дроны стали одним из самых обсуждаемых компонентов современных военных технологий. Украина активно развивает собственные беспилотные морские системы, которые уже показали свою эффективность в борьбе с врагом в условиях полномасштабной войны с Россией.

Magura V5 - самая известная модель такого типа БПЛА, которая стала первой в мире, способной уничтожать воздушные цели.

Такие дроны оснащаются камерами для разведки и наведения. Также в работе БПЛА применяются современные системы GPS-навигации и искусственного интеллекта для автономной работы.

Некоторые модели могут морских дронов действовать на расстоянии более 800 км, что позволяет выполнять задачи глубоко в тылу противника.

Целями морских дронов являются: военные корабли РФ в Черном море, вражеские порты, нефтехранилища, системы ПВО и другие стратегические объекты на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, эти дроны обеспечивают безопасность морских коридоров и гражданского судоходства.

Известно, что в мае этого года дроны Magura V5 нанесли ущерб ЧФ РФ на 500 млн долларов.