За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и 20 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 5 на 6 ноября, потери личного состава армии РФ на фронте составили 1250 солдат, а также 57 беспилотников и 11 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:
По данным ISW, российские войска имели успех в семи районах, а Силы обороны отбили у врага позиции вблизи Часового Яра.
По данным партизан, в оккупированном Геническе, захватчики накапливают силы, вероятно для наступления на Херсонскую область. Офицеры РФ в панике от такого сценария.
Тем временем в Пентагоне подтвердили размещение северокорейских военных в Курской области. Однако пока что ведомство не может подтвердить участвовали ли они в боях против ВСУ.
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