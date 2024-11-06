За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і 20 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті

За даними ISW, російські війська мали успіх в семи районах, а Сили оборони відбили у ворога позиції біля Часового Яру.

За даними партизан, в окупованому Геніческу, загарбники накопичують сили, ймовірно для наступу на Херсонську область. Офіцери РФ у паніці від такого сценарію.

Тим часом в Пентагоні підтвердили розміщення північнокорейських військових у Курській області. Однак наразі відомство не може підтвердити чи брали вони участь у боях проти ЗСУ.

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