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За сутки на фронте уничтожены 1660 солдат РФ и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ

Суббота 09 ноября 2024 07:30
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За сутки на фронте уничтожены 1660 солдат РФ и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ Фото: россияне потеряли рекордное количество солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 8 на 9 ноября, российский агрессор потерял на фронте 1660 солдат, 36 боевых бронированных машин и около 50 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 707 540 (+1660) человек ликвидированы;
  • танков - 9238 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 697 (+36) ед.;
  • артиллерийских систем - 20 249 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1245 ед.;
  • средства ПВО - 996 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 575 (+49) ед.;
  • крылатых ракет - 2634 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 561 (+66) ед.;
  • специальной техники - 3604 (+2) ед.

За сутки на фронте уничтожены 1660 солдат РФ и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, однако враг продолжает давить на Донбассе.

Ночью российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Одессу.

В результате удара одного из дронов, в городе повреждены склады, а также многоэтажные и административные здания.

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