За сутки на фронте уничтожены 1660 солдат РФ и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ

За сутки с 8 на 9 ноября, российский агрессор потерял на фронте 1660 солдат, 36 боевых бронированных машин и около 50 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, однако враг продолжает давить на Донбассе.

Ночью российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Одессу.

В результате удара одного из дронов, в городе повреждены склады, а также многоэтажные и административные здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.