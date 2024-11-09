За сутки на фронте уничтожены 1660 солдат РФ и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ
Фото: россияне потеряли рекордное количество солдат за сутки (Getty Images)
За сутки с 8 на 9 ноября, российский агрессор потерял на фронте 1660 солдат, 36 боевых бронированных машин и около 50 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 707 540 (+1660) человек ликвидированы;
- танков - 9238 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 697 (+36) ед.;
- артиллерийских систем - 20 249 (+23) ед.;
- РСЗО - 1245 ед.;
- средства ПВО - 996 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 575 (+49) ед.;
- крылатых ракет - 2634 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 561 (+66) ед.;
- специальной техники - 3604 (+2) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, однако враг продолжает давить на Донбассе.
Ночью российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Одессу.
В результате удара одного из дронов, в городе повреждены склады, а также многоэтажные и административные здания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.