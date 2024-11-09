Удар дронов по Одессе: стали известны последствия российской атаки (фото)

В Одессе в результате вражеской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе в ночь на 9 ноября были повреждены многоэтажки, админздания и склады. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

Отмечается, что в одном из районов города повреждения получили несколько многоэтажных домов и дома в частном секторе.

Также были повреждены административные здания, складские помещения и автомобили.

При этом в горсовете добавили, что данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Последствия российской воздушной атаки на Одессу в ночь на 9 ноября (фото: t.me/odesacityofficial)

Атака "Шахедов" на Одессу

Напомним, вечером 8 ноября российских захватчиков запустили несколько групп дронов-камикадзе по Украине для воздушной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, группа "Шахедов" направлялась в сторону Одесской области - в частности, курсом на Одессу и Затоку.

Позже стало известно об атаке "Шахедов" на Одессу и район - в частности, в Одессе прозвучала серия взрывов, велась работа сил и средств ПВО.

Впоследствии одесские СМИ сообщили о пожаре в жилом комплексе в одном из районов города из-за "прилета" во время воздушной атаки.