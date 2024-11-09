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За добу на фронті знищено 1660 солдат РФ і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ

Субота 09 листопада 2024 07:30
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За добу на фронті знищено 1660 солдат РФ і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ Фото: росіяни втратили рекордну кількість солдатів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 8 на 9 листопада, російський агресор втратив на фронті 1660 солдатів, 36 бойових броньованих машин і близько 50 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 707 540 (+1660) осіб ліквідовано;
  • танків - 9238 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 697 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 20 249 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1245 од.;
  • засоби ППО - 996 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 575 (+49) од.;
  • крилатих ракет - 2634 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 561 (+66) од.;
  • спеціальної техніки - 3604 (+2) од.

За добу на фронті знищено 1660 солдат РФ і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, однак ворог продовжує тиснути на Донбасі.

Вночі російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Одесу.

Внаслідок удару одного з дронів, у місті пошкоджені склади, багатоповерхівки й адміністративні будівлі.

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