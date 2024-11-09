За добу на фронті знищено 1660 солдат РФ і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ
Фото: росіяни втратили рекордну кількість солдатів за добу (Getty Images)
За добу з 8 на 9 листопада, російський агресор втратив на фронті 1660 солдатів, 36 бойових броньованих машин і близько 50 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 707 540 (+1660) осіб ліквідовано;
- танків - 9238 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 18 697 (+36) од.;
- артилерійських систем - 20 249 (+23) од.;
- РСЗВ - 1245 од.;
- засоби ППО - 996 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 575 (+49) од.;
- крилатих ракет - 2634 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28 561 (+66) од.;
- спеціальної техніки - 3604 (+2) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, однак ворог продовжує тиснути на Донбасі.
Вночі російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Одесу.
Внаслідок удару одного з дронів, у місті пошкоджені склади, багатоповерхівки й адміністративні будівлі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.