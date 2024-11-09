ВСУ продвинулись в Курской области, а враг давит на Донбассе: карты ISW

Украинские войска продвинулись в северную часть Новоивановки Курской области. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов к югу от Часового Яра, юго-восточнее Курахово и севернее Угледара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись к северо-западному краю главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 8 ноября показывают, что ВСУ незначительно продвинулись к бурелому в северной части Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ усилили свои атаки в Кореневском районе, хотя другие блогеры рассказывали, что линия фронта осталась в основном без изменений, несмотря на усиление боевых действий.

Российские "военкоры" также утверждали, что бои идут особенно интенсивно в районе Новоивановки и вблизи Дарьино, и что войска РФ продвинулись на южную окраину Плехово.

Российские источники, в частности Минобороны РФ, утверждали, что бои продолжаются вблизи Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Зеленого Пути, Погребков, Малой Локни и Старой Сорочины.

В Минобороны РФ также утверждали, что российские войска якобы отразили украинскую атаку в Глушковском районе возле Нового Пути.

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 8 ноября нанесли удар дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области, в результате чего была повреждена инфраструктура НПЗ.

На кадрах в соцсетях был виден пожар возле Саратовского областного нефтеперерабатывающего завода в Заводском районе Саратовской области.

Местный Telegram-канал писал, что будто бы обломки сбитого украинского беспилотника упали на мазутный бак и спецустановку НПЗ.

В ISW отметили, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод является дочерним предприятием российской государственной нефтяной компании "Роснефть" и, как сообщается, производит 7 миллионов тонн нефти в год.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 7 и 8 ноября продолжали наступательные операции вблизи Волчанска Харьковской области, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

7 и 8 ноября российские захватчики продолжали наступать на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Российские источники утверждали, что путинские войска захватили полосу возле Кучеровки и железнодорожную станцию и позицию ВСУ вблизи Петропавловки, и продвинулись в лесную местность вблизи Колесников, но в ISW не наблюдали визуальных подтверждений.

Представитель бригады ВСУ, действующей в районе Купянска, заявил, что оккупанты ограничивают использование бронетехники и танков на этом направлении, но часто проводят пехотные штурмы, а ухудшение погодных условий уменьшает операции авиации РФ и частоту нанесения авиаударов.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись в направлении Зеленой Рощи и Копанки, далее в районе Тернов, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Кондрашовки, вблизи Петропавловки, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Берестово, Лозовой, Вишневого, Первомайского, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Заречного, Торского, Серебрянки и Григорьевки 7 и 8 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 7 и 8 ноября продолжали наступление на Северском направлении у Белогоровки, Выемки и Переездного, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска недавно продвинулись севернее Ивано-Дарьевки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Российские оккупанты недавно продвинулись к югу от Часового Яра. Геолокационные кадры от 8 ноября показывают, что захватчики продвинулись к северному району шахты к востоку от Ступочек.

Российские блогеры утверждали, что российские подразделения захватили шахту и пересекли участок канала Северский Донец - Донбасс юго-западнее Клищиевки.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись примерно на 3 км вдоль северного и южного флангов Часового Яра, однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе Бондарного, в пределах самого Часового Яра и в районе Белой Горы и Ступочек 7 и 8 ноября.

7 и 8 ноября войска РФ продолжали наступление в районе Торецка и юго-западнее Торецка в направлении Щербиновки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупанты 8 ноября продолжили наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись возле Новоалександровки, Селидово, в Григоровку и в направлении Петровки и Юровки.

Один российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись до 400 метров в направлении Юровки, вместе с тем в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

7 и 8 ноября российские оккупанты наступали в районе Миролюбовки, Новоторецка, Луча, Крутого Яра, Сухого Яра, Лисовки, Селидово, Григорьевки и Вишневого.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 8 ноября, свидетельствуют о том, что оккупанты немного продвинулись вдоль трассы Н-15 Курахово - город Запорожье во время механизированного штурма численностью во взвод юго-восточнее Курахово.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Кураховском направлении, заявил, что враг атакует Курахово с севера и юга, и что оккупанты усиливают темпы своих атак, несмотря на плохие погодные условия.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в направлении Зари и к центральной части Солнцевки, около Новоселидовки и Вознесенки, а также вдоль северного берега Кураховского водохранилища у Ильинца и Берестков.

Российские источники также повторили заявления, что путинские войска захватили Кременную Балку (к северу от Курахово), однако эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

7 и 8 ноября войска РФ продолжали наступательные действия в районе Солнцевки, Новодмитровки, Новоселидовки, Вознесенки, Кременской Балки, Ильинца, Берестков и в направлении Старых Тернов.

Российские оккупанты недавно продвинулись к северу от Угледара. Геолокационные кадры от 8 ноября свидетельствуют, что войска РФ немного продвинулись к северу от Богоявленки.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ продвинулись примерно на 1,6 км к северу от Богоявленки, и продвинулись в соседней лесистой местности к северо-востоку от Богоявленки.

Несколько российских блогеров утверждали, что путинские войска продвинулись на 600 метров к северо-востоку от Угледара и в районе до 6,3 км в ширину и 2 км в глубину к северу от Ясной Поляны и к востоку от Максимовки.

Войска РФ продолжали наступать в районе Антоновки, Екатериновки и Елизаветовки, возле Богоявленки и Трудового, около Максимовки, Сухих Ялов и Разлива 7 и 8 ноября.

"Южная ось"

8 ноября на западе Запорожской области в районе Новоандреевки продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

8 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в восточной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 8 ноября, на протяжении на фронте произошло уже 164 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что Покровское направление остается одним из самых горячих, и что тут, в частности, за день было обезврежено 290 российских оккупантов.