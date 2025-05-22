В Харькове прогремел взрыв: город атакуют дроны: город атакуют дроны
Фото: военные фиксировали в Харьковской области дроны (Getty Images)
В Харькове в ночь на 22 мая прогремел взрыв. Россияне атакуют город ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В городе прогремел взрыв! Харьков под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 01:30.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали, что в области были зафиксированы вражеские беспилотники.
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