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Добровольцам терробороны упростили оформление инвалидности: что изменилось

13:14 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Добровольцам терробороны упростили оформление инвалидности: что изменилось Теперь оформить статус лица с инвалидностью этой категории станет проще (коллаж РБК-Украина)
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Кабинет Министров уточнил порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны участникам добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

Почему возникали проблемы

Участники добровольческих формирований территориальных громад, получившие ранения, контузии или заболевания во время защиты Украины, испытывали трудности с оформлением статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Для этого они должны были подавать справку по форме приложения 6 к постановлению Кабмина № 413. В то же время для добровольцев ДФТГ предусмотрена другая форма документа - по приложению 7.

Из-за этого несоответствия документы могли не принимать или затягивать их рассмотрение.

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Какие документы будут принимать

Правительство постановлением от 11 ноября 2026 г. № 1414 уточнило порядок подтверждения участия добровольцев в обороне Украины.

Теперь справка по форме приложения 7 официально является основанием для предоставления не только статуса участника боевых действий, но и статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Также расширили список документов, которыми можно подтвердить факт получения ранения. К нему добавили:

  • выписка из журнала боевых действий или боевого донесения;
  • первичную медицинскую карточку по форме № 001/о;
  • выписной эпикриз с указанием даты травмы;
  • данные из Медицинской информационной системы Вооруженных Сил Украины.

Если подраздел расформировали

Отдельно правительство урегулировало вопросы оформления документов для добровольцев, чьи формирования уже расформированы.

Если у подразделения нет правопреемника, справку сможет подписать командир военной части Сил территориальной обороны ВСУ. Достоверность указанных в нем данных будет подтверждать начальник штаба этой военной части.

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Ранее мы писали о том, что в Украине разработали законопроект, который даст право ветеранам на пересечение государственной границы без очереди. Воспользоваться такой привилегией смогут и их семьи, сопровождающие ветерана в одном автомобиле.

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