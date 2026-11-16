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Добровольцям тероборони спростили оформлення інвалідності: що змінилося

13:14 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Добровольцям тероборони спростили оформлення інвалідності: що змінилося Тепер оформити статус особи з інвалідністю цій категорії стане простіше (колаж РБК-Україна)
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Кабінет Міністрів уточнив порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни учасникам добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.

Чому виникали проблеми

Учасники добровольчих формувань територіальних громад, які отримали поранення, контузії або захворювання під час захисту України, мали труднощі з оформленням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для цього вони повинні були подавати довідку за формою додатка 6 до постанови Кабміну № 413. Водночас для добровольців ДФТГ передбачена інша форма документа - за додатком 7.

Через цю невідповідність документи могли не приймати або затягувати їх розгляд.

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Які документи прийматимуть

Уряд постановою від 11 листопада 2026 року № 1414 уточнив порядок підтвердження участі добровольців в обороні України.

Тепер довідка за формою додатка 7 офіційно є підставою для надання не лише статусу учасника бойових дій, а й статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також розширили перелік документів, якими можна підтвердити факт отримання поранення. До нього додали:

  • витяг із журналу бойових дій або бойового донесення;
  • первинну медичну картку за формою № 001/о;
  • виписний епікриз із зазначенням дати травми;
  • дані з Медичної інформаційної системи Збройних сил України.

Якщо підрозділ розформували

Окремо уряд врегулював питання оформлення документів для добровольців, чиї формування вже розформували.

Якщо підрозділ не має правонаступника, довідку зможе підписати командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ. Достовірність зазначених у ній даних підтверджуватиме начальник штабу цієї військової частини.

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Раніше ми писали про те, що в Україні розробили законопроєкт, що дасть право ветеранам на перетин державного кордону без черги. Скористатися таким привілеєм зможуть і їхні сім'ї, які супроводжують ветерана в одному автомобілі.

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