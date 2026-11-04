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Освобожденным из плена готовят длительную помощь: что хотят изменить в Украине

16:10 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
Освобожденным из плена готовят длительную помощь: что хотят изменить в Украине В Украине меняют систему помощи освобожденным из плена (фото: facebook.com zelenskyy.official)
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В Украине планируют изменить систему поддержки людей, освобожденных из российского плена. Вместо помощи лишь в течение нескольких месяцев хотят ввести непрерывное сопровождение, которое будет продолжаться столько, сколько нужно человеку и его семье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

Почему хотят изменить систему

В течение 2022-2026 годов из российского плена освободили 9996 граждан Украины. Многие находились в неволе годами, а последствия изоляции, пыток и пережитой травмы могут проявляться не сразу, а через месяцы или даже годы после возвращения.

В то же время, государственная помощь обычно длится несколько месяцев. Она завершается после выписки из стационара или окончания первичных реинтеграционных мер.

Чтобы изменить этот подход, представители Минветеранов, Минсоцполитики, Верховной Рады, Координационного штаба по обращению с военнопленными и Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная Поляна" разработали модель длительного сопровождения и уже презентовали пилотную модель "Помощь без перерыва".

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Какую помощь предлагают

Модель предусматривает комплексную поддержку освобожденных из плена и их семей. Медицинские, психологические и социальные услуги будут предоставляться согласованно с участием мультидисциплинарной команды.

В нее будут входить психиатры, психотерапевты, реабилитологи, семейные психотерапевты, социальные работники и кейс-менеджеры. Помощь можно будет получать очно или онлайн.

Отдельное внимание будет уделено семьям освобожденных из плена. Их близкие также проходят сложный процесс адаптации, поэтому поддержка для них планируется включить в общую программу восстановления.

Еще один принцип модели - доступность помощи по месту жительства, чтобы человек мог получать необходимые услуги как можно ближе к дому.

Освобожденным из плена готовят длительную помощь: что хотят изменить в УкраинеОсвобожденным из плена готовят длительную помощь: что хотят изменить в УкраинеОсвобожденным из плена готовят длительную помощь: что хотят изменить в УкраинеОсвобожденным из плена готовят длительную помощь: что хотят изменить в Украине

Как будут проверять новую модель

Пилотный проект "Помощь без перерыва" уже начали в Одесском филиале Центра "Лесная Поляна". Он продлится девять месяцев.

Участие в нем примут 20 украинцев, освобожденных из плена, более 30 членов их семей и более 20 специалистов Центра.

На основе результатов пилота планируется подготовить новый государственный порядок предоставления непрерывной помощи. Работа должна завершиться подготовкой совместного постановления Кабинета министров Украины.

Читайте также о том, что Минветеранов и Госстат начали собирать данные о ветеранах. Так государство хочет лучше понимать, в какой поддержке они нуждаются.

Ранее мы писали о том, что в Украине создали законопроект, который предоставит право ветеранам на пересечение государственной границы вне очереди. Воспользоваться им также смогут их семьи, путешествующие вместе с ветераном в одном автомобиле.

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