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Добровольці-іноземці можуть отримати українське громадянство

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Середа 09 березня 2022 05:57
Добровольці-іноземці можуть отримати українське громадянство Фото: Іноземні добровольці зможуть отримати українське громадянство (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

Іноземні добровольці, які приїхали, щоб допомогти нашим бійцям захистити країну від окупаційних військ, зможуть отримати українське громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - зазначив він.

Єнін також розповів, що кількість іноземних добровольців, які прибули в Україну, зростає. Вони підписують контракт і отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україну їдуть добровольці з 52 країн. Вони приєднаються до інтернаціонального легіону для боротьби з вторгненням Росії.

При цьому загальна кількість заявок від добровольців-іноземців наближається до 20 000.

Ми також писали про те, що в Україну прибувають перші добровольці з Британії. Вони допомагатимуть нашим силам воювати проти російської армії.

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