Добровольцы-иностранцы могут получить украинское гражданство
Иностранные добровольцы, которые приехали, чтобы помочь нашим бойцам защитить страну от оккупационных войск, смогут получить украинское гражданство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.
"Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", - отметил он.
Енин также рассказал, что количество иностранных добровольцев, которые прибыли в Украину, растет. Они подписывают контракт и получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину едут добровольцы из 52 стран. Они присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.
При этом общее число заявок от добровольцев-иностранцев приближается к 20 000.
Мы также писали о том, что в Украину прибывают первые добровольцы из Британии. Они будут помогать нашим силам воевать против российской армии.
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