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В Україну прибувають перші добровольці з Британії. Воюватимуть проти армії РФ

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 08:58
В Україну прибувають перші добровольці з Британії. Воюватимуть проти армії РФ Фото: в Україну прибувають перші добровольці з Британії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну почали прибувати перші добровольці з Великобританії. Вони допомагатимуть нашим силам воювати проти російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Ми тут для того, щоб зупинити російське вторгнення. Сподіваюся, ми переможемо... В Україні відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. Цивільні об'єкти бомбардують, мирних жителів вбивають, жінок гвалтують - це потрібно зупинити", - наголошують добровольці.

Нагадаємо, за даними МЗС, в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до Інтернаціонального легіону для боротьби з вторгненням Росії. А загальне число заявок наближається до 20 000.

Нагадаємо, раніше Україна запустила сайт для іноземців, які хочуть вступити в Інтернаціональний легіон.

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