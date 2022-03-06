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Кулеба: до України їдуть добровольці з 52 країн, число заявок наближається до 20 000

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Київ, Неділя 06 березня 2022 13:57
Кулеба: до України їдуть добровольці з 52 країн, число заявок наближається до 20 000 Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Станом на сьогодні в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до Інтернаціонального легіону для боротьби з вторгненням Росії. А загальне число заявок наближається до 20 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Обробляються запити від таких громадян. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їх бажання, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня готовність воювати на боці добра. У мене немає права розкривати точну кількість іноземців, які вже стали на захист України зі зброєю в руках... Але загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Україна запустила сайт для іноземців, які хочуть вступити в Інтернаціональний легіон.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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