Кулеба: до України їдуть добровольці з 52 країн, число заявок наближається до 20 000

Станом на сьогодні в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до Інтернаціонального легіону для боротьби з вторгненням Росії . А загальне число заявок наближається до 20 000.

"Обробляються запити від таких громадян. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їх бажання, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня готовність воювати на боці добра. У мене немає права розкривати точну кількість іноземців, які вже стали на захист України зі зброєю в руках... Але загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", - зазначив Кулеба.