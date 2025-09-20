Келлог сделал заявление о "нехорошем" Путине, который натворил много бед
Российский диктатор Владимир Путин - "нехороший человек", поскольку он совершает "совершенно ужасные поступки". Смотреть на войну Украины против России стоит, как на войну добра против зла.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью для The Telegraph заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
"Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно", - сказал спецпредставитель Трампа.
Кэллог добавил, что ему в этих условиях хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".
"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть", - резюмировал он.
До этого Келлог сравнил Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером. Он заявил, что Путин хочет "возродить империю" и обязательно нападет на НАТО, если ему удастся победить в Украине.
Отметим, в этом же интервью Келлог высказал мнение, что Украине в конце концов придется уступить российскому режиму территории. Но во-первых, их можно будет вернуть позже, а во-вторых - решение будет принимать именно Украина, а не кто-то другой.
Также Келлог сказал, что было бы "несправедливо" обвинять Трампа в том, что он якобы предоставляет Путину какие-то послабления. По словам Келлога, Трамп всего лишь пытается давать возможности для дипломатии.