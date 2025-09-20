ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Келлог сделал заявление о "нехорошем" Путине, который натворил много бед

США, Суббота 20 сентября 2025 23:15
UA EN RU
Келлог сделал заявление о "нехорошем" Путине, который натворил много бед Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин - "нехороший человек", поскольку он совершает "совершенно ужасные поступки". Смотреть на войну Украины против России стоит, как на войну добра против зла.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью для The Telegraph заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

"Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно", - сказал спецпредставитель Трампа.

Кэллог добавил, что ему в этих условиях хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".

"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть", - резюмировал он.

До этого Келлог сравнил Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером. Он заявил, что Путин хочет "возродить империю" и обязательно нападет на НАТО, если ему удастся победить в Украине.

Отметим, в этом же интервью Келлог высказал мнение, что Украине в конце концов придется уступить российскому режиму территории. Но во-первых, их можно будет вернуть позже, а во-вторых - решение будет принимать именно Украина, а не кто-то другой.

Также Келлог сказал, что было бы "несправедливо" обвинять Трампа в том, что он якобы предоставляет Путину какие-то послабления. По словам Келлога, Трамп всего лишь пытается давать возможности для дипломатии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кит Келлог
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город