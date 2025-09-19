Послаблений нет: Келлог объяснил, почему Трамп несколько раз давал Путину "две недели"
Президент США Дональд Трамп пытается давать возможности для дипломатии. Несправедливо было бы обвинять его в том, что он предоставляет российскому диктатору Владимиру Путину какие-то послабления.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью для The Guardian заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
На вопрос о том, правильно ли то, что украинцы разочарованы тем, что Трамп ничего не делает для подтверждения своих многочисленных "двухнедельных" предупреждений в адрес Кремля, Келлог отметил, что "это несправедливо".
"Нет, это несправедливо. Трамп пытается дать дипломатии все шансы... Он быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось - личности имеют значение. Украинцы готовы к соглашению, но Путин - нет", - пояснил спецпредставитель.
По мнению Келлога, Путина вводят в заблуждение и рассказывают ему, что Россия якобы способна выиграть войну. Но это на самом деле не так.
"Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты в руках", - сказал он.
Сначала нужно прекращение огня
При этом Келлог считает, что мирное соглашение может быть достигнуто - и в конце концов будет достигнуто. Но в отличие от Трампа, Келлог считает необходимостью сначала достичь прекращения огня, а уже потом вести мирные переговоры.
"Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала отдает предпочтение мирным переговорам. Я же предпочитаю сначала прекращение стрельбы, потому что как только она прекращается, ее трудно восстановить", - пояснил Келлог.
Трамп разочарован
По словам спецпредставителя, американский президент очень разочарован Путиным. Это перерастает в раздражение.
"Он (Трамп, - ред.) думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его провоцировал. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", - заверил Келлог.
Отметим, недавно Трамп заявил, что Путин его "подвел", поскольку не соглашается заключать мир в Украине. В Кремле в ответ сделали циничное заявление, где списали слова Трампа на то, что он "болеет за мир" между Украиной и РФ.
При этом российский диктатор всячески уклоняется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и от мирных переговоров. Хотя сам Зеленский неоднократно повторял, что готов к встрече с Путиным, поскольку только такой формат переговоров может приблизить мир.