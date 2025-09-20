ua en ru
Келлог зробив заяву про "нехорошого" Путіна, який накоїв багато лиха

США, Субота 20 вересня 2025 23:15
Келлог зробив заяву про "нехорошого" Путіна, який накоїв багато лиха Фото: спецпредставник президента США Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін - "нехороша людина", оскільки він робить "абсолютно жахливі вчинки". Дивитися на війну України проти Росії варто, як на війну добра проти зла.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю для The Telegraph заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

"Добро проти зла. І на це треба дивитися саме так. Я маю на увазі, Путін - нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", - сказав спецпредставник Трампа.

Келлог додав, що йому в цих умовах хочеться думати, що він зберіг віру у свою націю. Саме тому він робить все, щоб від імені США допомогти Україні та сподівається, що "ми вийдемо з цього кращими".

"Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані, а я думаю, що так і буде... На цьому шляху будуть деякі труднощі, але якщо це буде добре, тоді я зможу сидіти, відпочивати спокійно і казати: "Знаєте, я...". Є таке прислів'я в Америці: "Ви добре боролися?" І я кажу: "Так, саме там я хочу бути", - резюмував він.

До цього Келлог порівняв Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером. Він заявив, що Путін хоче "відродити імперію" та обов'язково нападе на НАТО, якщо йому вдасться перемогти в Україні.

Зазначимо, в цьому ж інтерв'ю Келлог висловив думку, що Україні врешті-решт доведеться поступитися російському режиму територіями. Але по-перше, їх можна буде повернути пізніше, а по-друге - рішення буде приймати саме Україна, а не хтось інший.

Також Келлог сказав, що було б "несправедливо" звинувачувати Трампа в тому, що він нібито надає Путіну якісь послаблення. За словами Келлога, Трамп всього лише намагається давати можливості для дипломатії.

