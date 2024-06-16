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"До столовой могу дойти". Миколенко отшутился о состоянии здоровья после травмы

Мюнхен, Воскресенье 16 июня 2024 12:29
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"До столовой могу дойти". Миколенко отшутился о состоянии здоровья после травмы Фото: Виталий Миколенко на тренировке "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился подробностями восстановленния от полученного в спарринге против национальной команды Молдовы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал УАФ.

25-летний украинец не назвал сроки восстановления от травмы. В то же время он продолжил индивидуально тренироваться в преддверии старта "сине-желтых" на Евро-2024.

"До столовой могу дойти, это самое главное сейчас для меня. Если без шуток, то уже начал работать в зале – два раза в день. Надеюсь, скоро вернусь на поле. Именно такой травмы раньше не было, но можно сказать обошлось, что со связками никаких проблем. Только сильный ушиб, нужно время", – рассказал Миколенко.

Защитник пропустил финиш сезона в составе ливерпульского "Эвертона" из-за травмы голеностопа. Тогда он неудачно приземлился на левую ногу после верховой борьбы с соперником в дерби против "Ливерпуля". В этот раз защитник повредил правую ногу за считанные дни до старта чемпионата Европы.

Украина на Евро-2024

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.

К слову, ранее сборная Украины разгромила Молдову с четырьмя голами.

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Евро 2024 Сборная Украины
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