До +39 в тени: аномальная жара установила новые рекорды сразу в 13 городах Украины (карта)

Главное: Температурные рекорды : 6 августа 2026 года в Украине зафиксировали ряд новых исторических температурных рекордов для этой даты с превышением показателей на 0,7-4,3°C.

: 6 августа 2026 года в Украине зафиксировали ряд новых исторических температурных рекордов для этой даты с превышением показателей на 0,7-4,3°C. География жары : новые максимумы зафиксировали сразу в 13 областных центрах, в частности в Киеве и Ровно температура достигла +39,0°C.

: новые максимумы зафиксировали сразу в 13 областных центрах, в частности в Киеве и Ровно температура достигла +39,0°C. Где искать другие данные: информацию о локальных рекордах - в других населенных пунктах - можно найти на официальных страницах областных или региональных центров по гидрометеорологии в соцсетях.

В каких областных центрах - новые температурные рекорды

Специалисты УкрГМЦ рассказали, что в четверг, 6 августа 2026 года, в Украине зафиксировали ряд новых температурных рекордов.

Речь о том, что дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения - для этой даты.

По данным разных метеорологических станций, в этот день эксперты зафиксировали превышение показателей на 0,7-4,3°C.

В общей сложности в течение 6 августа, исходя из обнародованной УкрГМЦ карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые исторические температурные рекорды зафиксировали сразу в 13 разных городах:

Киев - 39,0°C;

Ровно - 39,0°C;

Николаев - 38,8°C;

Луцк - 38,6°C;

Ужгород - 38,4°C;

Житомир - 38,3°C;

Чернигов - 38,2°C;

Тернополь - 37,8°C;

Ивано-Франковск - 37,8°C;

Винница - 37,6°C;

Львов - 37,3°C;

Черновцы - 37,3°C;

Хмельницкий - 35,7°C.

Температурные рекорды в областных центрах Украины 6 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как узнать о рекордах в других населенных пунктах

Информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат в разных населенных пунктах Украины, публикуют областные или региональные центры по гидрометеорологии.

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Для быстрого и удобного поиска информации, пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра поделились с гражданами ссылками на страницы этих учреждений в социальных сетях.

Это могут быть страницы в Facebook или Threads, Telegram-каналы, WhatsApp, Instagram или даже YouTube и TikTok.