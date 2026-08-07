До +39 в тени: аномальная жара установила новые рекорды сразу в 13 городах Украины (карта)

Всего лишь за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Специалисты УкрГМЦ рассказали, что в четверг, 6 августа 2026 года, в Украине зафиксировали ряд новых температурных рекордов.
Речь о том, что дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения - для этой даты.
По данным разных метеорологических станций, в этот день эксперты зафиксировали превышение показателей на 0,7-4,3°C.
В общей сложности в течение 6 августа, исходя из обнародованной УкрГМЦ карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые исторические температурные рекорды зафиксировали сразу в 13 разных городах:
Информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат в разных населенных пунктах Украины, публикуют областные или региональные центры по гидрометеорологии.
Для быстрого и удобного поиска информации, пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра поделились с гражданами ссылками на страницы этих учреждений в социальных сетях.
Это могут быть страницы в Facebook или Threads, Telegram-каналы, WhatsApp, Instagram или даже YouTube и TikTok.
Напомним, ранее мы рассказывали о новых исторических температурных рекордах, установленных жарой в разных областях Украины в период с 31 июля по 2 августа, а также с 3 по 5 августа 2026 года.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как измеряют точную температуру воздуха метеорологи.
Читайте также, каким может быть август в Украине в целом.