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Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели

Четверг 27 июня 2024 07:57
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Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ в ночь на 27 июня для очередной воздушной атаки по территории Украины применили ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ все вражеские цели, кроме ракеты "Кинжал", были сбиты.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он уточнил, что в целом враг для этой ночной комбинированной атаки применил:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", которые оккупанты запустили из воздушного пространства Тамбовской области в РФ,
  • 4 крылатые ракеты "Калибр", запущенные с северо-восточной части акватории Черного моря,
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69, которую запустили из Курской области,
  • 23 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136", а район пусков был Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО

Так, при отражении воздушного нападения были ликвидированы 28 целей.

"В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - сообщил генерал.

Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели

Ночная воздушная атака РФ

Напомним, вечером 27 июня войска РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". После, уже ночью 27-го, было известно о запуске оккупантами крылатых ракет типа "Калибр". А еще - о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, причем они раздавались в регионе как минимум четырежды за ночь. Кроме того, в районе Киева также был слышен взрыв. Столичные власти не объясняли причину, а в сети писали о работе ПВО в районе Киева и области.

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ПВО Воздушные силы Украины Атака дронов Ракетная атака
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Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
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