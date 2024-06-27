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Воздушная атака: в Киеве был слышен взрыв

Четверг 27 июня 2024 03:09
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Воздушная атака: в Киеве был слышен взрыв
Автор: Владимир Костырин

В районе Киева был слышен взрыв в ночь на 27 июня во время масштабной воздушной тревоги в Украине, объявленной из-за комбинированной атаки российских оккупантов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Взрыв в столице было слышно около трех ночи.

При этом местные власти и представители администрации не сообщали о взрыве в Киеве. А в пабликах и столичных Telegram-каналах пишут, что взрыв мог быть связан с работой ПВО по враждебным целям.

Так, перед тем в командовании Воздушных Сил ВСУ информировали о фиксации скоростной цели, следовавшей через Житомирщину в юго-западном направлении.

Это произошло после сообщений о взлете Миг-31К в РФ и о вероятном запуске ракет.

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